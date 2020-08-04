立會延期後續安排 考驗北京泛民

立法會選舉押後一年，接下來的重點在於如何解決基本法69條規定「香港特別行政區立法會除第一屆任期為兩年外，每屆任期四年」所衍生的問題--此問題須分開法律與政治兩部分解答，關鍵在於北京就中美摩擦將對香港作甚麼部署。

注意人大就基本法所規定的任期作出更改，上一次（2005年4月就補選特首任期解釋基本法第46條）跟今次，同樣是由特區向人大常委提請，而非由中央主動出手。雖然陰謀論者以至反對推遲選舉的人已在散播「一切皆由北京背後操盤」之信息，但實際的法律程序，確實是由特區作主動--套用這夥人的說法：不得任意把實情「指鹿為馬」。

下屆立會任期 3年或4年？

固然，人大因應緊急或特殊情況所訂定的新任期，亦不可能全無政治考量：像15年前董建華請辭，繼任特首之任期是兩年還是5年的爭議，其中一個關鍵，正是全國人大與國務院等每5年換屆一次--由於特首屬於國家委任的中央官員，因此從全國政策連貫性及上行下效的角度看，補選繼任的特首便只需要完成餘下任期，從而令下一任特首的5年任期，繼續跟內地政府的換屆周期同步。

不過，香港立法會議員的任期為4年一屆，本來就跟特首／國家5年換屆一次的周期並不同步，故不存在延後一年選舉產生的立法會「只需要完成餘下任期」之實際需要。而接下來的政治考量，應該跟中美角力下的國家安全部署更有關。

按目前國際形勢來看，中美摩擦估計將會維持一段時間。留意香港立法會選舉、台灣大選及美國大選均為4年一度，因此，客觀局面是，每次選舉年年初的台灣大選，連同年中的香港立法會選舉，順理成章地變成美國總統選舉參選人用來造勢的「彈藥」，特別在今年共和與民主兩黨齊齊「打中國牌」的情況下，台灣和香港的利用價值，更尤其明顯。

選舉年順延1年 可避美台大選

今年的立法會選舉因疫情而被迫推遲一年後，若然往後如常（即根據基本法第69條）4年一度，便會從此在美國大選之後那年的9月才舉行（也假設美國大選不會改期），令香港的選情，不再成為美國政客的政治槓杆，以後不能借此連同其他西方國家向中國提出一連串批評以至制裁。

話雖如此，北京當局亦不一定要採取迴避策略，甚至反過來刻意借力打力--也就是明知美國一方必定在香港有所動作，於是同時引蛇出洞兼引君入甕，藉此向國際社會揭露美國連同其盟友背後的圖謀，從而爭取更多國家支持中國--若是以此作策略性部署，則下屆立法會任期便只有原來任期餘下的3年，令其後的立法會選舉跟美國大選繼續同步，香港亦繼續成為中美之間的「磨心」和談判籌碼。

另一邊廂，日趨以全力反共為基調卻同時被「抗爭派」在初選排擠的泛民，未來一年是否參與立法會的工作，可能更值得留意：因為這或會成為泛民日後政治走向的分水嶺。

理論上，泛民既然在原則上不接受特區推遲選舉，又狠批人大常委為此後一年的立法會「真空期」作決定是違反一國兩制，他們自然應該選擇不參與由今年10月開始那一年的議會工作。一旦連泛民亦參與，便等同承認中央有權這樣做，兼且更「強化」了人大決定之認受性（legitimacy）。

事實上，今年5月在郭榮鏗主持了17次會議而仍選不出內務委員會主席，繼而立法會主席指令由陳健波來主持選舉之後，泛民整體便開始杯葛所有內委會會議，他們提出的主要理據，正是不能接受經這種途徑選出的內委會主席有其正當性和認受性。

泛民是否參與來年立會 陷兩難

再往後一點看，當年不接受臨時立法會（1997年1月至1998年6月）的民主派人士，亦是因為不欲強化臨時立法會的認受性，而決定集體（除了民協）不加入。

當然，若泛民一眾政黨這次也完全不參與議會工作的話，接下來之抗疫支援工作，以及其他惠民措施，他們就全無角色可言。對不想純粹走抗爭路綫以達至攬炒的政黨來說，杯葛選舉前12個月的民生項目，如同把游離選票送予對家，在比例代表制之下，對傳統泛民政黨尤其不利--此中憂慮，見於民主黨主席胡志偉在初選期間曾被質疑其「攬炒意志」時所言：「起醫院、起學校，我哋都要反對咩？」

然而，泛民一旦選擇參與今年10月的立法會事務，將很可能步當年民協馮檢基的後塵，從此被標籤為抗爭立場不夠鮮明，乃至同室操戈，被所謂的「同路人」唾棄以至辱罵。也很大機會被形容為貪財而出賣原則和民主，只求穩袋議員薪津而為五斗米折腰--時移勢易，如今的泛民又會如何決定？

不排除，在美國未對10月後的立法會安排作出正式聲明之前，很多非建制派議員只會選擇批評中央和特區政府，而對自己會否加入「過渡議會」顧左右而言他。

▲ 今年的立法會選舉因疫情而被迫推遲一年後，令香港的選情，不再成為美國政客的政治槓桿。（資料圖片）