蘋果微軟延長WFH 庫克：須視疫情發展 行政人員版 2020/08/04 分享： 美國疫情未有遏止迹象，多間科企先後決定延遲重開辦公室，包括蘋果（Apple）與微軟（Microsoft）兩大企業，早前皆宣布延長在家工作（Work From Home）政策，辦公室不會早於明年初之前重 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 加國TikTok KOL 遭美影片平台挖角 2020/08/03 加國TikTok KOL 遭美影片平台挖角 美唐氏症女生喜烘焙 擅長製曲奇 變事業 2020/07/31 美唐氏症女生喜烘焙 擅長製曲奇 變事業 疫下新工作崛起 美家庭教師年薪97萬 2020/07/30 疫下新工作崛起 美家庭教師年薪97萬 美薄餅連鎖店生意增 疫市擬再聘1萬外賣員 2020/07/29 美薄餅連鎖店生意增 疫市擬再聘1萬外賣員 美另類網紅專職扮狗 2020/07/28 美另類網紅專職扮狗 在家工作 蘋果（Apple，美：AAPL） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 商業 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國 肺炎 Facebook 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入