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蘋果微軟延長WFH 庫克：須視疫情發展

行政人員版 2020/08/04

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美國疫情未有遏止迹象，多間科企先後決定延遲重開辦公室，包括蘋果（Apple）與微軟（Microsoft）兩大企業，早前皆宣布延長在家工作（Work From Home）政策，辦公室不會早於明年初之前重

...

欄名 : Good Job Insight

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