美國霸凌大笨象 打壓TikTok真混帳

美國封殺TikTok突然變招，由原先準備全面禁制，改予限期和美科企商洽購，變相是利用政治勢力強迫賣盤，明益美國企業，又再凸顯美國奉行自私自利的保護主義，為保護美企利益，無視傳統西方核心價值，不理自由市場公平競爭精神，粗暴打壓外來競爭者，更為國際投資市場帶來不明朗風險。

迫TikTok賣盤 比打壓華為更甚

美國總統特朗普以TikTok危害國家安全為由，原先威脅發出關閉令，但最後卻改變初衷，同意給予TikTok的中資母公司字節跳動45天時間，將TikTok出售給美企微軟，而微軟亦發新聞稿，表明願意收購TikTok在美國、加拿大、澳洲和新西蘭的業務。

特朗普急轉軚，一來以國安理由封殺TikTok是站不住腳，因其伺服器是在美國，亦沒證據將美國用戶資料傳送到中國，二來違反憲法第一修正案，有打壓言論自由之嫌。更重要是他低估了TikTok的影響力，疫下不少美國人透過觀看TikTok那無傷大雅的惡作劇唱歌跳舞解悶，令活躍用戶大增至8,000萬，當中大部分是20多歲青年。白宮禁制會令他們失去至愛社交平台，有不滿用戶揚言在大選投票反對特朗普，令選情告急的他不敢得失這股新勢力。

表面上，特朗普暫時放生TikTok，但實際上卻是強迫對方賣盤，令這場買賣由賣方市場淪為微軟主導壓價的買方市場，做法非常粗暴不公，比打壓華為5G更嚴重，令字節跳動在放盤時無法保留任何股權和照顧股東利益，完全有違自由市場原則。

事件凸顯中資科網企在國內做大平台後，要走出世界卻困難重重，不是產品或服務質素不夠好，而是有關技術和營運模式太具競爭力，讓多國感到威脅。例如螞蟻金服前年收購美國跨境滙款公司MoneyGram、華為要在美國市場建設5G，在在都遭到美國以國安理由否決或反對，因美國在相關業務滯後，擔心會損害既有美企利益或衝擊美企的壟斷地位。

在科技上，美國向來是要走在全球尖端，一哥地位不容受挑戰。1980年代日本東芝在半導體技術超前美國，美國為了維護霸主地位，不惜動用301條款制裁東芝和日本政府，迫使對方跪低才放寬制裁，從而令美國半導體業在受保護下茁壯成長，並扶植南韓半導體業，令日本最終在1993年失去主導市場地位。

踐踏核心價值 保護主義美優先

今次特朗普因選情而強迫TikTok賣盤，完全有違美國奉行的市場經濟，凸顯在他治下的美國，切切實實推行保護主義經濟，一切皆是美國優先，實行雙重標準，盛氣凌人，以往在發展中國家才會出現的保護主義措施，現在頻頻在美國出現，尤其涉及互聯網行業，為了維護美企利益，對西方傳統核心價值更棄之不顧。

美國保護主義抬頭，打壓對象不止針對中資企業，更擴及其他國家企業，為相關企業走出去製造更多障礙，不利環球高新科技及相關技術的交流提升，對國際市場的合作及發展，造成極為惡劣的影響。

責任編輯：黃鑠安