太古可口可樂夥拍牛奶公司 推膠樽現金回贈計劃

黛安一直好支持環保，知道香港太古可口可樂推出「嘟一嘟樂意收」新階段飲品膠樽回收及教育計劃，牛奶公司集團更加入成為合作夥伴，為社區回收一齊出力。

原來「嘟一嘟樂意收」膠樽現金回贈計劃去年9月推出至今，已收回約190萬個PET飲品膠樽，成績非常理想。太古可口可樂執行董事（香港及台灣）利偉達同黛安講，好榮幸可以同牛奶公司集團合作，深信透過其作為本地零售業翹楚嘅地位，可為計劃帶來更顯著成績。牛奶公司集團嘅集團企業事務總監馬淑明亦同黛安分享，佢話昨日起沙田宜家家居、山頂Market Place by Jasons，以及九龍灣MegaBox惠康超市，已設有智能飲品膠樽收集機，鼓勵顧客將膠樽交到上述地點。未來牛奶公司希望將智能膠樽收集機帶到公司旗下更多店舖，提高飲品塑膠的回收率，創造可循環經濟，認真有意義。

黛安仲長了知識，原來智能飲品膠樽收集機可接受不限品牌、容量由330毫升至2公升嘅飲品膠樽，過程會將掃描膠樽上條碼，蒐集相關資料數據作統計分析，膠樽再經壓縮處理後，由認可回收商統一回收處理。收集機又即時回贈$0.1至消費者嘅八達通卡，並捐贈$0.1作環保教育用途。大家快啲收集屋企或辦公室嘅膠樽支持下啦。

本文轉載自《晴報》

▲ 膠樽現金回贈計劃已收回約190萬個售後PET飲品膠樽，圖為山頂店的收集機。（照片由香港太古可口可樂提供）

▲ 智能膠樽收集機可接受不限品牌及容量的PET飲品膠樽。（照片由香港太古可口可樂提供）