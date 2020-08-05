小時候聽到「金雞獨立」招式，是始於跟着父親前往晨運運動，才知道這是太極拳其中的一式，動作要求要單腳站立保持平衡。年幼時常要求與父親比較誰人能單腳站立更久，昔日少不更事的畫面令人回味……

其實身體要能保持平衡，是要靠神經感覺及肌肉骨骼兩大系統反應協調。若先後天眾多因素使神經受損退化，或肌肉關節反應不靈敏等，便會影響人體平衡，更甚釀成跌倒意外。我們的身體時刻要感應自身平衡狀態，會收集視覺、內耳半規管耳水平衡，及足底對地面的壓力感受，從而評估頭部及身體相對水平的情況，而每一個人依賴的各系統比例並不相同。

若想快速檢查自己的平衡能力，可以嘗試雙腳並排站立，雙手並合及盡量向前伸出，若伸展距離不足6吋便失去平衡，這表示平衡力低及有很大機會會跌倒。而要知道感覺系統哪裏出現問題，醫療人員可以進一步查究原因，例如進行簡稱CTSIB檢查，受測者要在地面、地氈，配合開目、閉目等條件保持平衡：結果能得知若當事人是依賴視力，則會在閉目後失去平衡；若依賴足底壓力感覺，會在鬆軟地面失衡；若靠內耳平衡者，會表現在黑暗環境及地面凹凸不平情況下跌倒。

另一方面，即使以上談及的感覺神經系統正常，但又時時失衡，那就應該要查究一下肌肉骨骼有否問題。大家試想想若站在行走中鐵路車廂，當車身突然加速或停步時，我們的身體正常反應會先靠側保持平衡，若差點要跌倒時，則會踏步防止跌仆。足踝、髖關節，及踏步反應能協助身體重心保持在適當位置。而三者能發揮功能，亦取決於充足活動幅度的關節，足夠的肌力，及敏捷的神經系統共同參與。

查究跌倒的原因，看看神經或肌肉關節問題，然後作針對性的處理，例如若有視力減弱，應考慮能否配置眼鏡處理，或眼科檢查以改善視力，同時作下肢體感訓練，以代償改善平衡能力。若原因為足踝關節活動受限，阻礙下肢反應能力，即要改善關節靈活度；若肌力不足，無力反應，則可針對肌肉作阻力訓練。

當然，內科原因亦可導致失衡，例如高低血壓頭暈，或中風腦退化等。診斷病因，對症下藥，或處理感覺神經問題，或下肢適當訓練，才能真正解決平衡能力差的問題。

▲ 身體要能保持平衡，是要靠神經感覺及肌肉骨骼兩大系統反應協調。（istock圖片）