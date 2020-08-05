收到一盒新鮮運抵的雲南松茸，一公斤，拆封。商家用乾冰包着，從雲南到上海，二十四小時之內，還有一陣泥土氣息。

過往八月份都是吃好松茸旺季，六月開始收成，但其時產量少，一般頭一輪較貴，到七、八月產量充足，供應多，選擇有，價錢相對回調但質素不減，大大個去到十厘米長，肥美鮮甜，用來中式燉清湯，或者西式用牛油煎都一流。

但今年有些不一樣，內地供應，質素及價錢都更好。因為產量不減，但運去日本的貨品減少，留在中國市場的多，又是極具季節性不能等，即是中國本土市場供應太多，必須速速清貨，愛松茸的食客真可大快朵頤。

另一樣不同，是推賣方式。過往快遞包送，兩天內全國大部分城市送抵，以為已驚歎當今電商力量。到今年，當然是網上直播採松茸，打包松茸，以至各種料理推薦，就像真的from hill to table全程顯現。

之前《舌尖上的中國》，開播時拍得令人口水流的，即為各種當季松茸菜式，因帶有高山採摘的原材料故事，睇落健康原生態，特別惹人留神。

松茸，在香港可能以前只以菇類視之，可在日本卻視為珍貴食材，價格一般是在中國的五、六倍。主要因為日本本土產量每年減少，而多靠中國輸入。日本輸入中國的松茸，保守估計每年超過產量的五成，所以之前在雲南聽到不少是日本人遠道來揀供應商，又跟當地少數民族上山採摘，了解整個生產過程。今年遇着疫情，日本更是沒好轉迹象，做開中日商貿的朋友，都說清關較慢，貨期沒保證，運這種食材當然更易出麻煩。而且日本餐飲市道低迷，亦減少了需求。

那今年就「迫着」大家留在中國吃上等又不貴的松茸，一次疫情帶來的意外收穫。