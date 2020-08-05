非牟利機構需要大量捐款，那是很明白的狀況。但我觀察到，有不少此類機構仍沿用街頭募捐或在廣告賣悲情，這些方法或許十幾二十年前還奏效，但我經常懷疑，這些一直無變過的方式，在今時今日究竟還能打動多少人？

有天，我在街上被勸捐，那是我一向支持的機構，但由於趕時間，惟有耍手示意就繼續前行。殊不知對方不罷休，拿着勸捐文件夾擋在我前面，我向右行，他擋在右邊，我向左行，他就往左擋。這種死纏難打的行為，令我當場火起：「你做乜事？人哋已經表示唔得閒，你仲好似踢波封人咁攔我路？如此行徑，只會令人對你個機構反感。」

明白非牟利機構資源有限，但正因如此，就更要想出更好、更有成效的蹺去達到目的。其實，在街頭人釘人、賣悲情、賣獎券、賣小手工之思維框框外，還有很多毋須提高成本的可能性。

巴西NGO「Casa do Zezinho」，以服務教育低、基層家庭的六歲孩童到二十一歲青年為主。他們很有觸覺，以共享概念去增加募款收入，活動名為Half for happiness。他們游說當地兩間大型超市合作，把產品切一半（如蔬菜、水果、麵包等），顧客以原價買半份食物，多出的半份金錢則捐給NGO幫助更多有需要的基層兒童。

點子甫推出，即大受歡迎，因三方（消費者、超市和NGO）都毋須付出額外資源，而且正正捉到大眾心理：Half for happiness，首先是很方便（超市買餸是日常）；其次是人們只需用平常花的費用（不必付出額外費用）；其三是反正有很多人以往照買全份，都未必能一次吃這麼多。