猶如漫威「滿大人」 華人華企再受歧視

TikTok CEO凱文•梅耶爾(Kevin Mayer)之前任職迪士尼,期間參與或主導對漫威、魯卡斯影業和21世紀霍士的收購。漫威(Marvel)正在拍攝首部華人超級英雄片,暫譯《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),主角尚氣(Shang-Chi)是超級英雄,梁朝偉飾演其父「滿大人」,是壞人。該角色原型來自塑造出來的小說人物傅滿洲,是西方仇視和恐懼黃種人的「黃禍論」(yellow peril)產物。

傅滿洲是英國小說家羅默(Sax Rohmer)上世紀初創作的同名系列小說人物,黃皮膚、面目陰險、博學多才卻狡詐兇殘,還試圖將全世界置於其魔爪下。漫威後來把其形象漫畫化,如今用到滿大人身上。

百年前英美眼中 華人威脅屬禍害

特朗普企圖掀起新冷戰,背後源於「中國威脅論」,百多年前英美眼中的華人亦是威脅,但是一種禍害,而非像今天因中國崛起被指具威脅。

18世紀到鴉片戰爭前,遙遠的東方大國沒有對美國人構成威脅,只有「神秘」。鴉片戰爭到20世紀初,中國被西方列強入侵後,義和團運動反洋人,加上移民美國的華工令當地人失業,東方人形象變成異族、惡棍,既令人瞧不起,卻又生畏。20世紀頭20年,美國百姓對華人的認知,很多來自文字及影視作品中兩位人物,就是傅滿洲,還有陳查禮。

傅滿洲是黃禍化身,陳查禮則被塑造為謙卑正派、值得信賴。他是美國作家畢格斯筆下夏威夷華裔警探,被形容為西方大眾文化中首位正面形象華人角色。在他筆下,陳查禮一改以往歐美人印象中紮長辮、長袍馬褂,陰毒的形象,他西裝革履,言行舉止充滿東方智慧,但實際上他獲西方主流社會接受,很大程度上因為被「西化」了,還有加上內斂、不張揚。

華人包括香港人一向將「西化」掛口邊,何時聽過美國人說「東化」?最多只有中國式(Chinese style),例如中式炒飯、中式雞丁,而非「中國化」。因為他們以至我們自己都不其然覺得,他們有東西值得我們模仿,部分美國人更會覺得中國人去到美國,應該不張揚,不似TikTok。

但其實,若說今天美國主流對中國人有偏見、仇視,不如說大多數美國人根本不關心。在美國生活過,會感覺很多美國人對自己生活區域以外的地區和國家,基本上都是漠不關心,毫無了解。世界歷史、各國概況等在美國並非是必修學科,就算到過中國旅遊,也談不上認識。一部分美國人仇視中國,其中的原因就是傳統媒體出於意識形態、銷量等,對中國的片面報道。在不一定靠傳統媒體的互聯網世代,告訴美國人不需尊重中國,要恐懼中國,要排斥中國而不是相互了解的,就是政客。

特散播中國威脅論 增美國人反華

中美文化固然有差異,但不同時期社會、政治等因素的變化,影響着兩國關係走向。隨着中國崛起,當有人用「中國威脅」字眼,懷抱目的之政客及媒體推波助瀾,美國民眾潛移默化就會認同,盡管問他們原因卻答不出多少。傅滿洲及陳查禮誕生的排華年代早已逝去;但特朗普的反華言行,例如稱呼新冠肺炎為「功夫病毒」(Kung Flu),卻正在增添美國人對中國及華人的仇恨。

傅滿洲固然是壞人,陳查禮終究也只是迎合西方白人主流文化的妥協產物。蘇洵在《六國論》曾預言過「妥協」的結局:「奉之彌繁,侵之愈急」,意思是秦國統一六國時,誰送給她愈多土地,誰就愈多受侵犯。

套用到今天,就是愈向美國讓步,「侵侵」就侵你愈急,打完你這個主意,又打另一個主意。繼迫TikTok賣給美國公司後,特朗普昨天不是說如果TikTok轉手,美國政府應該分得一些報酬嗎?白宮貿易顧問納瓦羅亦乘機暗示,微軟買完TikTok,還要從中國撤資呢。

前天,是庚子鼠年農曆六月十四,上演了一幕「十五的月亮十四圓」,最圓一刻在8月3日23時59分。這一天象在本世紀100年裏,只會出現6次。原來按照月亮運行規律,理論上月圓可以在農曆十四至十七出現,不一定在十五,視乎月亮「走快或慢」。外國的月亮特別圓,只是錯覺。同樣,今天未見月圓,可能明天就來。