猶如漫威「滿大人」 華人華企再受歧視

TikTok CEO凱文•梅耶爾（Kevin Mayer）之前任職迪士尼，期間參與或主導對漫威、魯卡斯影業和21世紀霍士的收購。漫威（Marvel）正在拍攝首部華人超級英雄片，暫譯《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），主角尚氣（Shang-Chi）是超級英雄，梁朝偉飾演其父「滿大人」，是壞人。該角色原型來自塑造出來的小說人物傅滿洲，是西方仇視和恐懼黃種人的「黃禍論」（yellow peril）產物。

傅滿洲是英國小說家羅默（Sax Rohmer）上世紀初創作的同名系列小說人物，黃皮膚、面目陰險、博學多才卻狡詐兇殘，還試圖將全世界置於其魔爪下。漫威後來把其形象漫畫化，如今用到滿大人身上。

百年前英美眼中 華人威脅屬禍害

特朗普企圖掀起新冷戰，背後源於「中國威脅論」，百多年前英美眼中的華人亦是威脅，但是一種禍害，而非像今天因中國崛起被指具威脅。

18世紀到鴉片戰爭前，遙遠的東方大國沒有對美國人構成威脅，只有「神秘」。鴉片戰爭到20世紀初，中國被西方列強入侵後，義和團運動反洋人，加上移民美國的華工令當地人失業，東方人形象變成異族、惡棍，既令人瞧不起，卻又生畏。20世紀頭20年，美國百姓對華人的認知，很多來自文字及影視作品中兩位人物，就是傅滿洲，還有陳查禮。

傅滿洲是黃禍化身，陳查禮則被塑造為謙卑正派、值得信賴。他是美國作家畢格斯筆下夏威夷華裔警探，被形容為西方大眾文化中首位正面形象華人角色。在他筆下，陳查禮一改以往歐美人印象中紮長辮、長袍馬褂，陰毒的形象，他西裝革履，言行舉止充滿東方智慧，但實際上他獲西方主流社會接受，很大程度上因為被「西化」了，還有加上內斂、不張揚。

華人包括香港人一向將「西化」掛口邊，何時聽過美國人說「東化」？最多只有中國式（Chinese style），例如中式炒飯、中式雞丁，而非「中國化」。因為他們以至我們自己都不其然覺得，他們有東西值得我們模仿，部分美國人更會覺得中國人去到美國，應該不張揚，不似TikTok。

但其實，若說今天美國主流對中國人有偏見、仇視，不如說大多數美國人根本不關心。在美國生活過，會感覺很多美國人對自己生活區域以外的地區和國家，基本上都是漠不關心，毫無了解。世界歷史、各國概況等在美國並非是必修學科，就算到過中國旅遊，也談不上認識。一部分美國人仇視中國，其中的原因就是傳統媒體出於意識形態、銷量等，對中國的片面報道。在不一定靠傳統媒體的互聯網世代，告訴美國人不需尊重中國，要恐懼中國，要排斥中國而不是相互了解的，就是政客。

特散播中國威脅論 增美國人反華

中美文化固然有差異，但不同時期社會、政治等因素的變化，影響着兩國關係走向。隨着中國崛起，當有人用「中國威脅」字眼，懷抱目的之政客及媒體推波助瀾，美國民眾潛移默化就會認同，盡管問他們原因卻答不出多少。傅滿洲及陳查禮誕生的排華年代早已逝去；但特朗普的反華言行，例如稱呼新冠肺炎為「功夫病毒」（Kung Flu），卻正在增添美國人對中國及華人的仇恨。

傅滿洲固然是壞人，陳查禮終究也只是迎合西方白人主流文化的妥協產物。蘇洵在《六國論》曾預言過「妥協」的結局：「奉之彌繁，侵之愈急」，意思是秦國統一六國時，誰送給她愈多土地，誰就愈多受侵犯。

套用到今天，就是愈向美國讓步，「侵侵」就侵你愈急，打完你這個主意，又打另一個主意。繼迫TikTok賣給美國公司後，特朗普昨天不是說如果TikTok轉手，美國政府應該分得一些報酬嗎？白宮貿易顧問納瓦羅亦乘機暗示，微軟買完TikTok，還要從中國撤資呢。

前天，是庚子鼠年農曆六月十四，上演了一幕「十五的月亮十四圓」，最圓一刻在8月3日23時59分。這一天象在本世紀100年裏，只會出現6次。原來按照月亮運行規律，理論上月圓可以在農曆十四至十七出現，不一定在十五，視乎月亮「走快或慢」。外國的月亮特別圓，只是錯覺。同樣，今天未見月圓，可能明天就來。