美野蠻打壓TikTok 損人不利己

中美貿戰如火如荼，繼美國過去多月窮追猛打中國通訊設備生產商華為後，華府近日又加力打壓中國起家的網絡社交平台TikTok。

特子虛烏有 批TikTok侵私隱

美國總統特朗普於8月1日勒令在美國封殺中國「抖音」海外版TikTok，批評TikTok App廣泛收集美國市民資料，然後把資料送到中國政府，行為「嚴重危害個人私隱及國家安全」。雖然TikTok（美國）公司行政總裁梅耶爾（Kevin Mayer）極力否認，公開解釋美國TikTok所處理的資訊都儲存在本地數據中心，絕對不會輸送至中國，但該話於事無補，特朗普仍堅持己見，打壓TikTok在美國的業務。

全球不少網民認為特朗普是為打擊中國而刻意制裁TikTok，因此他提出的控訴都是證據不足。針對美國對TikTok子烏虛有的指摘，近日網上議論紛紛。筆者相信紙始終包不住火，此事特朗普欲蓋彌彰，遲早會露出狐狸尾巴。

那麼TikTok被特朗普多番打壓，背後的理由，真的是因為它危害美國國家安全嗎？「福布斯」（Forbes）網商務版提出國安以外的另類觀點，認為特朗普可能是為了報復，因為TikTok破壞了他於6月19日在美國俄克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa, Oklahoma）的總統選舉造勢活動，使活動出席人數大減。事件中，很多反對他的市民透過TikTok平台故意登記，但到了活動當天卻沒有出席，令特朗普造勢團隊大失預算。特朗普為此一直耿耿於懷，藉此理由向TikTok還以顏色。

有網民指出，相對於其他社交平台例如「臉書」（Facebook）、「推特」（Twitter）等，TikTok是時下年輕人的恩物。與其他平台不同，不少年輕人利用TikTok分享自製的娛樂短片；歌手不論知名度大小，也都會利用TikTok來宣傳其新作品，例如歌星周杰倫的新歌《Mojito》。

「洗腦新歌」風靡歐美 助文化輸出

值得一提的是，很多歐美年輕人從TikTok學習中國文化，例如歌星費玉清所唱的歌曲《一剪梅》登上了各國的音樂龍虎榜，在挪威及新西蘭榜中高居第一位，在芬蘭和瑞典榜中高居第二位等（數據來自Spotify）,更有外國網民學唱這首歌；「雪花飄飄北風風蕭蕭」是另一首近期大熱歌曲，風靡歐美，多人學唱。

中國網民更稱這些歌為「洗腦新歌」，成功地把中國文化輸出全球。互聯網創始於美國，華府深知「誰能控制網絡，誰是皇者」這個硬道理，因此特朗普又怎會放過令萬千歐美年輕人嚮往的TikTok呢？而且還要速戰速決，避免夜長夢多。

美外交雙重標準 違核心價值

事實上，美國在外交事務上往往持有雙重標準，只許「自己」放火，不許「他國」點燈，而在TikTok事件中，美國便在多方面違反美國過去一直標榜推祟的核心價值如：

•商務及經濟：美國推行自由市場經濟，華府對商務活動主張「積極不干預」。據《Sensor Tower 2020報告》提及，TikTok app自推出以來，截至今年4月其總下載量數目已接近20億次之多，由此可見TikTok社交平台甚具發展潛力，充滿商機。在商言商，從生意角度看，「微軟」一直主動與TikTok母公司「字節跳動」（ByteDance）磋商，計劃收購TikTok，但「美國外國投資委員會」（Committee for Foreign Investment of United States, CFIUS）卻不斷插手，控制整個洽商過程，包括要求「字節跳動」出售全部TikTok美國業務，而且交易所牽涉的收入不得離開美國，公司還要於9月15日前作出決定；

•法律：美國背棄自己一直所支持的「無罪證推定原則」（Presumption of Innocence），在無證無據之下制裁中國多間跨國巨企，除TikTok之外，「華為」、「中興」皆是「中美貿戰」下華府的打擊目標；

•資訊及通訊：美國以網絡自由為藉口，經常批評中國封鎖「臉書」、「推特」等社交平台，自己卻在「賊喊捉賊」公然制裁TikTok；

扼殺表達自由 損民主與包容

•民主及自由：美國不容許年輕人使用TikTok，此舉明顯扼殺了他們的表達自由；

•文化包容：美國主張文化出囗，例如電影、飲食、語言等，卻將中國文化輸入視為侵略行為。

再者，美國近年逆道而行，逐漸脫離全球一體化，抗拒與其他國家和地區合作，例如先後宣布退出巴黎協議和世界衞生組織。此刻，特朗普繼華為後又公然打壓TikTok，此等行為反映美國的霸凌粗暴，事事拙拙逼人，行為損人不利己。

▲ 美國總統特朗普勒令封殺 TikTok，批評TikTok廣泛收集美國市民資料送到中國政府，行為「嚴重危害個人私隱及國家安全」。（法新社資料圖片）