網上零接觸 疫下安全行善無難度

本港首推一款慈善遊戲App，讓善心人可在玩遊戲及日常消費中行善。新冠肺炎疫情為慈善業界帶來較大衝擊，更應考慮以科技應對困境，並提升行善的體驗。

港首推慈善遊戲App 收集「愛心」

電子錢包AlipayHK與本港的保護遺棄動物協會、及救狗之家合作，推出一款名為《汪之助Go！》的慈善遊戲App，是本港首例。市民可在App內選擇自己喜歡的虛擬狗隻，並透過完成簡單任務，例如每日走3,000步、或繳付帳單等收集「愛心」積分，轉贈心儀的棄養狗隻。在收集到一定數量的「愛心」後，AlipayHK便會資助該狗隻在現實生活中一個月的恒常生活開支。

此類行善方式除趣味十足，對新冠肺炎疫情下處於水深火熱的慈善業界更有幫助。香港社會服務聯會（社聯）上月表示，慈善機構在疫下無法展開募捐活動例如賣旗，令財政壓力大增，近半受訪機構去年10月至今年3月的收入，較之前12個月減4至8成。近9成機構曾因此關閉部分服務或暫停活動，亦有近7成須縮短服務時間。

英國政府今年4月應慈善業界請求，同意撥款7.5億英鎊救急，防止慈善機構大規模倒閉。在本港，慈善機構因稅務地位而無法受惠於防疫抗疫基金；社聯亦表示，「保就業計劃」僅能幫助機構維持有限運作。

疫下難賣旗 慈善機構財政添壓

各行各業在疫下面臨的一大趨勢是科技轉型，慈善業界也不例外。美國救助兒童會旗下的全球新冠肺炎基金會與多間時裝品牌合作，將其1成收益作慈善用途，讓顧客在網購時也可行善。英國殘疾人士機構Sense亦表示，其實體慈善店舖在疫下改為網上開店，讓善長仁翁可足不出戶透過網購行善。

英媒BBC旗下的Children in Need更善用社交媒體力量，例如在Instagram上，以故事形式大力宣傳其慈善籌款挑戰，讓更多人可以深入了解慈善工作、緊貼接觸受助群組、及得知自己行善可帶來的影響，更或改善行善的體驗。

善用科技革新 提升行善體驗

疫下使用零接觸交易方式，例如電子支付，比現金更有助保護慈善機構人員、及善長的健康與安全。東華三院早於2016年已推出捐款平台「八達通網上捐款」及「WeChat微信捐款資訊站」，讓善心人可以下載相關手機App後，直接用八達通卡捐款、除可自選捐款給受惠服務，亦可追蹤了解善款的用途。

此類做法在傳統募捐方式不可行的當下，可成另一行善方法，更具方便快捷等優點。

疫下必須減少出門，對有心善長及慈善機構一樣帶來不少挑戰，但若能善用科技革新，便可在安全的情況下行善。

▲ 新冠肺炎肆虐下，使用零接觸交易方式，例如電子支付，比現金更有助保護慈善機構人員、及善長的健康與安全。（資料圖片）