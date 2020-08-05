疫市搵工 專家教路 CV必寫4種「遙距」技能 行政人員版 2020/08/05 分享： 疫情肆虐的情況下，失業率創新高，要成功找一份工作並不容易。有專家建議，在疫境下求職，不妨考慮將「遠距工作」的經驗寫到履歷（CV）上，或有機會讓求職者在面試時脫穎而出，甚至提升加薪的籌碼。 佐治城大學教育 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 蘋果微軟延長WFH 庫克：須視疫情發展 2020/08/04 蘋果微軟延長WFH 庫克：須視疫情發展 加國TikTok KOL 遭美影片平台挖角 2020/08/03 加國TikTok KOL 遭美影片平台挖角 美唐氏症女生喜烘焙 擅長製曲奇 變事業 2020/07/31 美唐氏症女生喜烘焙 擅長製曲奇 變事業 疫下新工作崛起 美家庭教師年薪97萬 2020/07/30 疫下新工作崛起 美家庭教師年薪97萬 美薄餅連鎖店生意增 疫市擬再聘1萬外賣員 2020/07/29 美薄餅連鎖店生意增 疫市擬再聘1萬外賣員 在家工作 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 行業 溝通技巧 大學教育 求職招聘 履歷表 商業 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入