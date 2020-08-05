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疫市搵工 專家教路 CV必寫4種「遙距」技能

行政人員版 2020/08/05

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疫情肆虐的情況下，失業率創新高，要成功找一份工作並不容易。有專家建議，在疫境下求職，不妨考慮將「遠距工作」的經驗寫到履歷（CV）上，或有機會讓求職者在面試時脫穎而出，甚至提升加薪的籌碼。

佐治城大學教育

...

欄名 : Good Job Insight

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