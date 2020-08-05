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Orange夥Google Cloud 加強數碼化轉型

行政人員版 2020/08/05

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法國電訊商Orange昨宣布與Google Cloud合作，促進Orange IT基礎設施的數碼化轉型以及未來雲端服務，尤其是邊緣運算方面的發展，推動企業內部數碼化轉型，提高運營效率和改善用戶體驗。

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欄名 : 科技新知

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