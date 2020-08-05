Orange夥Google Cloud 加強數碼化轉型 行政人員版 2020/08/05 分享： 法國電訊商Orange昨宣布與Google Cloud合作，促進Orange IT基礎設施的數碼化轉型以及未來雲端服務，尤其是邊緣運算方面的發展，推動企業內部數碼化轉型，提高運營效率和改善用戶體驗。 為 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google Pixel 4a 美預購最平2705元 今日 Google Pixel 4a 美預購最平2705元 金管局「創科挑戰賽」徵集貿易科技方案 2020/08/04 金管局「創科挑戰賽」徵集貿易科技方案 Twitter擬推付費服務 強化發文管理帳戶 2020/08/04 Twitter擬推付費服務 強化發文管理帳戶 內地LOL未成年玩家 晚上10時後禁上綫 2020/08/03 內地LOL未成年玩家 晚上10時後禁上綫 Telegram向歐盟興訟 控蘋果App Store壟斷 2020/08/03 Telegram向歐盟興訟 控蘋果App Store壟斷 人工智能 Google 雲端 電訊 電訊商 雲端 機器學習 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入