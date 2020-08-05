Google Pixel 4a 美預購最平2705元 行政人員版 2020/08/05 分享： Google前晚突襲，推出中階入門手機Pixel 4a，售價僅349美元（約2,705港元）。Google Pixel 4a延續多項Pixel 4相機功能，包括Live HDR+、雙重曝光控制、夜攝、 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Orange夥Google Cloud 加強數碼化轉型 今日 Orange夥Google Cloud 加強數碼化轉型 金管局「創科挑戰賽」徵集貿易科技方案 2020/08/04 金管局「創科挑戰賽」徵集貿易科技方案 Twitter擬推付費服務 強化發文管理帳戶 2020/08/04 Twitter擬推付費服務 強化發文管理帳戶 內地LOL未成年玩家 晚上10時後禁上綫 2020/08/03 內地LOL未成年玩家 晚上10時後禁上綫 Telegram向歐盟興訟 控蘋果App Store壟斷 2020/08/03 Telegram向歐盟興訟 控蘋果App Store壟斷 智能手機 美國 英國 日本 台灣 5G 澳洲 德國 法國 Google 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入