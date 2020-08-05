借內地經驗抗疫 莫因政治歧見失良知

港澳團隊在新冠病毒疫苗研發取得進展，但與國際疫苗競賽仍有大段距離。不過，即使疫苗研製成功，也不一定是靈丹妙藥，且在西方高價瘋搶預購下，令其他人更難洽購。與其短期跟西方競價盲搶疫苗，港府更應借助內地兩個先遣隊經驗來補短板，全面提升抗疫能力。

疫苗產能不足 美歐高價瘋搶

理大和澳門科技大學聯合研發疫苗，宣稱在動物身上取得進展，將進行首階段測試，最快明年可生產。在當前疫情大爆發，理大疫苗只屬遠水，進度亦遠遠落後於中英美澳四國，因後者6種疫苗已進入第三階段關鍵性臨床測試。

盡管多國疫苗研發競賽有初步進展，但世衞總幹事譚德塞昨大潑冷水，呼籲民眾切勿以為疫苗研製出來，疫情便迎刃而解，因對抗病毒並沒有萬靈丹。雖然譚德塞沒加以解釋，但誰可保證疫苗是適合所有人種接種，尤其病毒不斷在變種，難保疫苗測試時有效，到投產時卻因病毒變種而效用大減。

縱使疫苗有效抗抑病毒，但全球78億人都渴求疫苗，沒有國家或藥廠有能力短期生產足夠疫苗供全人類接種。由於疫苗被視為現今應對疫情最有效手段，多國不惜斥巨資搶購。單是美國便投資了逾83億美元（約645億港元）預訂6億劑，歐盟、英國和日本亦合共訂了7億劑。

要搶購疫苗絕非易事，除涉及雄厚財力，更需要實力，因疫苗已成戰略物資，出口或受管制。在中美角力升級，港府要訂購外國疫苗可能存在難度，與其盲搶，倒不如切實做好防疫工作，尤其借助內地核酸檢測支援隊和方艙醫院支援隊的寶貴經驗，補救現時防疫不足之處。

香港今次社區大爆發主因是未能及早篩查出隱形病人，先遣隊試圖短期協助港府設立大型化驗室，爭取日均檢測量由現時1萬提升至20萬，但關鍵是後勤支援能否配合。

私利勿凌駕公益 紓緩檢測樽頸

香港難以像內地般實施封區強制檢測，港府能否安排針對疫情重災區或感染群組進行大規模檢測，擺街站安排市民分批採樣，並以混檢方式加快檢測時間。醫護人員在採樣後要提醒市民盡量留在家中隔離14天，並呼籲僱主配合讓僱員在家工作，務求能盡快找出隱形病人隔離和治療。同時也請一些別有用心人士，勿再將問題政治化，透過抹黑先遣隊，為擴大檢測工作添煩添亂。新的安排，起碼讓市民有更多選擇，大大紓緩檢測的樽頸。過去一段時間，每有提供檢測機會，市民都大排長龍，反映需求熱切。如仍有疑慮的人，可以選擇其他方法，但不應用種種方法，作出阻攔。人命關天，絕不應因政治歧見，失去良知。

檢測量擴大的同時，也須擴充臨時醫院的容量，以便接收更多確診者，紓緩公院負荷。內地在興建方艙醫院有豐富實戰經驗，先遣隊交流設計、營運和管理經驗，當局和醫護須虛心聆聽，醫護切勿擔心既有利益受到挑戰或損害，而作出不利市民大眾健康安全的抗拒。

內地先遣隊來港馳援是好事，港府和醫護若能從中學習交流，得到啟發，對抗疫大有裨益。

責任編輯：黃鑠安