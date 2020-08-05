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獨特的管理培訓生計劃

行政人員版 04:00 2020/08/05

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集團最近有新搞作，就是推出一個另類的管理培訓生計劃（Management Trainee Program）。

坊間大公司的MT Program是為企業培訓管理人員，最後還是打工仔，我們的培訓計劃是讓他們成為老闆，自己開公司。計劃招攬了4位應屆畢業生，他們不想求職擇業，而是想一開始便自組廣告公司，我們的計劃就是要幫他們一把。

我本來不太贊成一畢業便創業，因為缺乏工作經驗和人生歷練，未夠成熟去處理創業上會遇到的各種問題，而且我認為在工作中建立了人脈才創業，成功的機會比較高。再者，讀書時一起做project，跟合作搞生意不一樣，做project時合作愉快，但不一定是理想的生意夥伴。合夥創業的關係比較複雜，很多即使打工時的最佳拍檔，合作搞生意後都有機會鬧翻。

雖然不太贊成，但同事的建議我還是願意一試，反正他們4人本來就想創業，有我們的參與起碼可以令他們的起步更易，我們可以傳承經驗，給予人脈和客源，也可以在合夥人之間做協調工作，減少摩擦。

他們4人中有3個曾經在集團內做暑期實習生，表現都很優秀，風險又可以降低一點。而且今年找工作也不容易，對於最優秀的人才來說，合適的工作可能並不存在，如果我們的計劃成功的話，對行業也有一點貢獻。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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