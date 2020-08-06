抗疫全憑及早斷絕病毒源頭，有病徵者容易被追蹤，但無病徵的隱形帶菌者（Silent Carrier）卻難於捉摸，例如近日數千名的士司機接受免費測試後，便找到四名隱形帶菌者。

故此，鍾南山院士建議香港在未見災難性大爆發前，便要考慮全民免費核酸檢測。大家都知道檢測是拿取鼻咽或深喉樣本，但核酸檢測又是甚麼一回事？全民檢測的可行性又如何？

病毒這簡單生物只擁有核酸（DNA或RNA）和蛋白質衣殼（Capsid Protein），找到核對性的核酸便等同找到病毒，一般實驗室最常用方法是Quantitative RT-PCR。重點解說，PCR是Polymerase Chain Reaction（聚合酶鏈式反應），是利用Primer（也就是病毒的獨有基因）指定性地放大千萬倍，藉此可以測量其存在和數量。聽來簡單，做也不難（PCR早在一九七六年面世），但過程中每個樣本需要加溫降溫，花費不少時間和人力。

第二個重大障礙是，價錢和合規格化驗室，至今香港政府只認可十六間，而其中七間屬醫院擁有，價錢方面除地方、儀器、人手外，最貴是Primer，現今全球已有數十種產品，若指定要歐美大廠例如Roche和Abbott等，價錢當然貴，但其他地方產品品質不相伯仲的，價錢卻便宜得多。

第三大問題是樣本收集，樣本要新鮮無雜質才能保持準確性，若要在短時間內收集數以萬計樣本，其中涉及極大量人力物力。

全民抗疫便可能要全民檢測，也就要全民合作，四分五裂的香港辦得到嗎？惟各門各派願意放下成見和政治利益，才有望齊心抗疫。