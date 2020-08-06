徐志摩那類sentimental（傷感）詩人情懷的男人，可能有女士覺得很浪漫，但這類人從來不是my cup of tea，實不相瞞，我對那些經常愛沉溺於自己幽幽情懷、矯情忸怩和浪漫幻想（可能只是他一廂情願的幻覺）的男士，甚至覺得倒胃口。小時讀《再別康橋》，我認不識貨，毫無感覺，可能個人口味喜歡爽快、豪情、大氣之人，男人要離開一個地方，瀟瀟灑灑地走便是。

關於徐志摩和他那些為人樂道的追女仔故事，聽過便算，反而令我佩服和尊重的，不是徐志摩，而是他的髮妻張幼儀。看看她在愛情路上受到怎樣的待遇：

婚姻是家人安排，婚後遭徐志摩冷待，被丈夫用嫌棄的口脗對她說：「你真是個鄉下土包子！」「你懂甚麼？！你能說甚麼？！」徐當時心繫林徽因，知道她快要回國了，急不及待要求張幼儀簽字離婚，但張氏那時已懷上第二子，徐二話不說就叫她把胎打掉。

當張說：「有人因打胎死掉啊！」徐無情地答道：「有人坐火車失事死去，難道其他人以後不再坐火車？」張沒有打掉胎兒，剛剛誕下二子（後來夭折），就得成全徐「無愛之婚姻忍無可忍，自由之償還」的心願，簽字離婚，成為民國歷史上（被）「文明離婚」的第一位女子。

簽了名，張最後跟徐說的話：「你去給自己找個更好的太太吧！」徐大概不怎麼聽得入耳，因字一簽完，他就歡天喜地離開，準備追林徽因去也。

兩個人的感情和關係從來沒得勉強，緣分事很難說，這點是明白的，但不愛不等於可肆意精神虐待一個人，一個人如何完結一段感情，或多或少可看出其為人如何。