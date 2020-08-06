華人要拿槍和人決鬥 歷史會重演？

繼TikTok後，美國華人擔心連微信（WeChat）都有機會被禁，分分鐘要時光倒流打長途電話與中國大陸親朋聯繫，在異鄉再活在受打壓、歧視的氣氛下。借古鑑今，我們來認識一個很多中國人甚至生活在美國的新一代華人，都感到陌生的人，了解他為美籍華人尊嚴做過些甚麼，他的名字是王清福。

2009年，紐約市博物館選出誕市400年以來，有傑出貢獻的400人，當中有5位華人，包括諾貝爾物理學獎得主李政道、建築大師貝聿銘等，排在最前的，是華裔民權領袖王清福。

1847年生於山東，王清福在太平天國戰火中家道衰落，父親帶他流落異地，獲美國傳教士收留。1860年代，他到美國留學之後回國。西方文化熏陶下，他宣揚美國制度的優點，倡導在中國進行改革，據報還參與反清，從國外買槍被發現通緝，被迫拋妻棄子亡命美國，卻遇上大蕭條及隨之而來的社會動盪。「白人至上」盛行，黑人權利被剝削，亦有排華浪潮。

王清福護華人尊嚴 創美籍華人一詞

隨着淘金熱冷卻，太平洋鐵路完工，華工作為廉價勞動力和美國工人爭飯碗。政客爭相以「華人滾出美國」為口號，政府推出限制華人的法案。王清福在報刊撰文辯護，同時宣揚中國文化。當其他華人瑟縮自危，他是最早向美國人解釋中國，穿梭城市間演講的先驅。可能他父母會質疑，「搞呢D點搵食？」但原來那個年頭，演講可以當飯食，因為未有電影，一般人的娛樂包括去聽演講。他的演講一張門票可賣25美分，似足現在的卸任總統們，靠演講賺錢。特朗普可以考慮this way，但不知有無人買飛。

《紐約時報》曾形容王清福舉止優雅、自信，他最早在美國樹立有教養的華人形象。但需要狠時，他可以好狠。當時有個卡尼（Denis Kearney），有排華「頭號發言人」之稱，第一個在公開集會喊出「中國人滾回去」（The Chinese Must Go），他創立的加州工人黨組織反華暴動。極不滿的王清福，託人向卡尼提出決鬥，說用槍或甚麼武器都可，但卡尼沒有接受挑戰。

王清福明白到1882年「排華法案」之所以能在國會通過，在於華人缺乏政治影響力。於是他把爭取華人尊嚴和權益當作事業，在紐約創辦美國第一份華文報紙《華洋新報》，同時有英文版，叫《Chinese American》。今天，Chinese American被廣泛用來稱呼在美國的華人，「美籍華人」這個詞，是王清福創造、首先使用並推廣出去的。王清福亦曾到國會出席聽證會，華僑史學者相信，他是第一位就「排華法案」作證的華人，雖然爭取不到好結果。1898年，王清福到山東期間心臟病突發，撒手人寰。

「排華法案」實施後，華人移民從19世紀70年代大約12萬人，下降到90年代的1萬多。歷史轉折間，華人受針對減少。100多年後，根據聯邦人口普查數據，美國華人增至約520萬人，集中在加州、紐約。福建移民已超越早期華工廣東人，成為紐約最大華裔群體。紐約市區華人100多萬，亦以福建人居多。沒想到，在中國躋身世界第二大經濟體後，對華人的貶語，再一次聽進耳裏--如特朗普口中的功夫病毒（Kung Flu）。

「種族歧視病毒」比新冠病毒更難防

「種族歧視病毒」比新冠肺炎病毒更無孔不入、防不勝防，而且存活得更久；戴口罩都無用，若然活得像鴕鳥，只希望白人「見我唔到，見我唔到」的龜縮，恐怕只會帶來更多傷害。近期疫情，讓針對華人的歧視再湧現，在社交媒體上有人分享自己被叫「滾回你國家」的難堪，彷彿是回到王清福所處的年代。現今的美國，和排華時期對華裔排斥的美國，本質上沒大不同，對中國人從來沒有真正意義上的接納。分別在於當年整個美國社會抗拒華人，今天主要是當權者及其追隨者，美國民眾當中不少並沒仇視華人及中國。今天，連來自中國的產品TikTok和WeChat，雖然取悅了很多美國人，卻依然淪為帶罪之身。美國華人，前路艱辛。

土耳其裔足球員奧斯爾（Mesut Ozil），前年在宣布退出德國國家隊時，曾經直指德國社會種族歧視，他說：「贏波時，我是個德國人；輸波時，我就是移民。」相信很多美國華人感同身受。

▲ 王清福一生致力捍衛華人尊嚴，並創造「美籍華人」一詞。今日的美國，華人約有520萬。（資料圖片）

▲ 王清福一生致力捍衛華人尊嚴，並創造「美籍華人」一詞。今日的美國，華人約有520萬。（資料圖片）