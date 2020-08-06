中美陷死亡螺旋 台港可成導火綫？

最近本港政治大事不斷發生，成了中美及中國與西方的鬥爭焦點，更危險的台海新焦點也正在形成中。當中美關係正滑入「死亡螺旋」之際，中國領導也正面臨前所未見的挑戰與考驗，前景如何值得關注。

國安法要一劍封喉 始能收效

月來香港政局發生了兩件大事：國安法出台及立法會選舉延期、DQ參選人等。國安法的入港已引起了很大爭議，看來其執行也將引起更多、甚至無休止的爭議。其實執行也已開始，在首宗案例逮捕了幾個涉嫌搞港獨學生，又以國安法追緝六名海外「着草」者，預計類似行動將陸續有來。

泛民自然發出了預期中的指控，但建制方面也有批評，包括認為「只捉蝦毛不抓龍王」，「大漢奸」仍逍遙法外，並積極活動。又有左媒暗批國安法乃「備而不用」的「尚方寶劍」，應「寶劍出鞘一劍封喉」。

內地早有官媒評論指出，國安法需強而有力的執行機制。機制可否取得預期效果尚待時間證明，或許不宜過早下定論。另有評論則問某反中人士還可「作惡到幾時？」。答案其實很簡單：就是寶劍「出鞘」之時，而決定權在中央。能否有強效機制，關鍵同樣是中央。

延選+DQ 雙龍出海各有目的

對立法會選舉當局使出了「雙龍出海」招式，一面DQ參選人，另一面延期。看上去這似乎重複：既延期又何必DQ？其實兩者目的不同各有作用。此次是DQ引用國安法首例，並提供了12個具體判決，可作為日後參考的先例。相當於由國安部門拍板，選舉主任執行。由此還引出一個問題：現任立法會及區議員均有被DQ者，是否仍可繼續在任？這在邏輯上自然不能，他們過去因未有國安法而可以就任，但今時不同往日。實行的問題是如何DQ現任者？

因應疫情延選，乃合理及負責任之舉，殊非「利用抗疫作藉口」來進行政治操控。但客觀上其政治後果卻可能極大：

首先，一年後香港、內地以至國際形勢，應與今天的有天淵之別。

一年時間整頓香港 二次回歸真義

其次，延期可給香港當局提供充足時間，整頓社會及政治架構，從而影響選情。整頓其實已經開始：港府要在教育界清走「壞蘋果」，有「反中」學者被大學辭退，有律政司及港台高官離職等。今後涉及面有多廣？層次有多深？仍待觀察。無論如何，從上述可見，香港的政治生態或將從根本上改變，或許這就是「第二次回歸」的真義，但能否由此「逆轉」20年來形成的格局？

香港的政治調整還將受到兩個因素影響，一是反抗的演變。這會否如理論所說：壓力愈大反抗愈大？議會中泛民陣營、街頭的死士、和理非及勇武等，都會作出甚麼回應？

二是國際間圍繞香港進行的地緣政爭。現時是雷聲大雨點小；西方在美國領導下形成了就香港問題反華的「新八國聯軍」，但實際行動卻只限於停止引渡和禁售武器等邊際性、無傷大雅的措施。中央則聲言會堅決反制，但亦只停止了香港與英澳加等國的司法合作和引渡安排。雙方都在等甚麼？

總之，香港政局大變已難避免，但如何「變」卻甚不明朗。香港在二戰後已經歷了數次政治巨變：1949年中共建國、1967年反英抗暴、1980年內地開放及1997年回歸等，今天面對的，又是另一次重大轉折。

美「防台遭侵略案」 恐煽動台獨

與此同時，中美間另一更危險的鬥爭焦點，正在醞釀。美國眾院有議員提交了「防止台灣遭侵略案」，授權美國總統在台灣受到大陸武力入侵時，出動美軍保衞台灣。有評論指這是把美國的協防台灣承諾，由模糊轉向清晰，望能對大陸武統起牽制作用。另方面，這也可能煽動台獨決心，加快「去中國化」步伐，甚至走向明獨，而令台海鬥爭升級。近期台海中美機艦頻密出動，已令擦槍走火的危險大增。

若美國又通過上述法案，並為總統簽署，乃對大陸的嚴重挑釁，大陸將不得不啟動「反國家分裂法」，公開為「武統」作準備。這樣目前廣泛流傳的「中美走向熱戰」的可能性將大增。

港可引爆中美金融戰 台可引熱戰

美國《紐約時報》日前有評論指：中美關係正進入「死亡螺旋」（Death Spiral）不斷惡化，且已難於回頭。香港及台灣提供了兩個在螺旋中加快下滑的通道，會否因香港引爆中美金融核戰，和因台灣引爆中美熱戰甚至核戰？螺旋的終端就是修昔底德陷阱。

▲ 月來香港政局發生了兩件大事：國安法出台及立法會選舉延期。（資料圖片）