改革投票機制 多國經驗可借鑑

本港立法會選舉受新冠肺炎疫情影響，需延期一年。一直以來，港人投票都要親身到票站，有別外國一些國家可用多種方式遙距投票，港府應趁今次機會，檢討現有機制。

行政長官林鄭月娥早前表示，政府為保障公眾健康，決定把原定於9月6日舉行的立法會換屆選舉押後一年。她亦表示，有不少身處內地或海外的本港居民，因邊境限制而無法回港履行投票權利及義務，本港選民不能在境外投票，也不設電子或郵遞投票等安排。

港需親身投票 疫下難進行

新冠疫情還要持續多久，暫無定論，在有效的疫苗面世前更不宜談群聚。然而，若一年後疫情仍未放緩，而港人仍是只可親身到票站投票，那就可能出現問題。

翻查立法會資料，《1999年立法會（修訂）條例草案》委員會曾就提供另類投票安排的議題進行討論，但鑑於當時擔心過早公布預先投票日的票站調查結果或影響選情，故被撤回。去年，立法會政制事務委員會曾就今年立法會換屆選舉推行預先投票試行計劃、以及電子點票試行計劃展開討論，可惜未再跟進。

美34州准郵遞選票 方便選民

美國公民若無法親自到票站投票，可選擇用郵遞方式投票，據當地智庫布魯金斯學會表示，2018年中期選舉時，當地近四分一選票是以郵遞方式投下。現時全國多達34個州份及首府華盛頓，皆允許選民在選舉前數周申請郵遞投票，而因應疫情影響，有11個州份簡化郵遞投票程序。

此類投票方式的安全性質屢受質疑，美國總統特朗普（Donald Trump）早前提出押後大選，便是指郵遞投票會加劇舞弊，但布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）指出，「幽靈人口」在2016年的投票率僅佔0.0001%。

愛沙尼亞網上投票 僅需40秒

歐洲議會今年亦首次進行遙距投票，議員可透過電郵接受及發送選票。類似做法其實早見於愛沙尼亞，當地政府早在2005年已推出電子投票及智能身份證，國民在投票時只需上網下載軟件，將身份證插入晶片閱讀器，輸入密碼後即可投票，整個過程據悉耗時僅約40秒。

借助科技力量亦有助身處境外的選民投票，美國西弗吉尼亞州部分地區去年已試驗一項生物辨識投票技術，讓海外軍人及其家屬可在手機上透過面部識別核對個人身份，並獲取選票。印度政府今年亦提倡利用一項名為Aadhaar的生物辨析技術打擊選舉舞弊，包括核對瞳孔、指紋、面部及聲帶等資料。

港府一直忽略另類投票方式，是時候汲取外國經驗，盡快改善。

▲ 本港暫時只允許市民親身到票站投票，圖為去年區議會選舉，不少票站大排長龍。（資料圖片）