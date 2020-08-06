Android「Nearby Share」 共享功能正式推出 行政人員版 2020/08/06 分享： Google日前宣布，Android「Nearby Share」共享功能正式推出，並已推廣至Pixel及Samsung裝置。未來數周將開放至更多Android手機。 據《9to5google》報道，功能 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 日本爆紅AR App 紙上圖像動起來 今日 日本爆紅AR App 紙上圖像動起來 Google Pixel 4a 美預購最平2705元 2020/08/05 Google Pixel 4a 美預購最平2705元 Orange夥Google Cloud 加強數碼化轉型 2020/08/05 Orange夥Google Cloud 加強數碼化轉型 金管局「創科挑戰賽」徵集貿易科技方案 2020/08/04 金管局「創科挑戰賽」徵集貿易科技方案 Twitter擬推付費服務 強化發文管理帳戶 2020/08/04 Twitter擬推付費服務 強化發文管理帳戶 Google Android 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入