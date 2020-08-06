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Android「Nearby Share」 共享功能正式推出

行政人員版 2020/08/06

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Google日前宣布，Android「Nearby Share」共享功能正式推出，並已推廣至Pixel及Samsung裝置。未來數周將開放至更多Android手機。

據《9to5google》報道，功能

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欄名 : 科技新知

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