日本爆紅AR App 紙上圖像動起來 行政人員版 2020/08/06 分享： 最近日本開發商Whatever推出擴增實境（AR）手機App「らくがきAR（RakugakiAR）」。透過AR技術將平面的卡通圖案、塗鴉或任何靜態的手繪作品瞬間變成3D立體圖像。 該App於上周六（1日 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Android「Nearby Share」 共享功能正式推出 今日 Android「Nearby Share」 共享功能正式推出 Google Pixel 4a 美預購最平2705元 2020/08/05 Google Pixel 4a 美預購最平2705元 Orange夥Google Cloud 加強數碼化轉型 2020/08/05 Orange夥Google Cloud 加強數碼化轉型 金管局「創科挑戰賽」徵集貿易科技方案 2020/08/04 金管局「創科挑戰賽」徵集貿易科技方案 Twitter擬推付費服務 強化發文管理帳戶 2020/08/04 Twitter擬推付費服務 強化發文管理帳戶 日本 AR iOS 手機Apps 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入