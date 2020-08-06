數據科學行業需求減 美職位較去年跌43%

新冠肺炎疫情促使各行各業加速數碼化轉型，數據人才更被行業視為是必不可缺。但美國最近有調查指出，疫情期間，數據科學家職位較去年同期下降43%，反映市場對數據科學行業的需求有所下降。

企業在疫情期間實行在家

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