數據科學行業需求減 美職位較去年跌43% 行政人員版 2020/08/06 分享： 新冠肺炎疫情促使各行各業加速數碼化轉型，數據人才更被行業視為是必不可缺。但美國最近有調查指出，疫情期間，數據科學家職位較去年同期下降43%，反映市場對數據科學行業的需求有所下降。 企業在疫情期間實行在家 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 疫市搵工 專家教路 CV必寫4種「遙距」技能 2020/08/05 疫市搵工 專家教路 CV必寫4種「遙距」技能 蘋果微軟延長WFH 庫克：須視疫情發展 2020/08/04 蘋果微軟延長WFH 庫克：須視疫情發展 加國TikTok KOL 遭美影片平台挖角 2020/08/03 加國TikTok KOL 遭美影片平台挖角 美唐氏症女生喜烘焙 擅長製曲奇 變事業 2020/07/31 美唐氏症女生喜烘焙 擅長製曲奇 變事業 疫下新工作崛起 美家庭教師年薪97萬 2020/07/30 疫下新工作崛起 美家庭教師年薪97萬 商業 求職招聘 科技行業 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 美國 肺炎 行業 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入