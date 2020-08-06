髒亂街市防疫改革 應創新設管理局

本港疫情持續，多個街市爆疫，令人擔心街市成了社區大爆發的計時炸彈。港府短期內除加強街市消毒，未來應切實研究，是否應成立街市管理局，為街市大革新。至於攤販和市民須做足防疫措施，攤販宜破舊立新，採用電子支付，電子平台也應鼓勵商販使用，應盡力減低中間收費，同時市民亦要改變買餸樣樣摸的陋習，才能消除公共衞生隱患。

街市爆疫惹病毒 食環管理一團糟

近期有11個街市先後爆疫，25人確診，而紅磡和土瓜灣街市的疫情大多與魚販魚檔有關，恐成為武漢華南海鮮市場的翻版，因街市每天有數以千計市民光顧，經交叉感染，隨時可能引發社區大爆發的超級感染群組。

港人多愛逛傳統街市，因食物種類較多，價錢較平，更愛用手觸摸看看豬肉和活魚是否新鮮，甚至彈拍西瓜是否多汁、蘋果是否爽脆。惟傳統濕貨街市最令人詬病是髒亂，濕漉漉，老鼠和曱甴橫行，成為病毒細菌滋生的溫床，一旦有帶菌者觸摸食物，便可能遺下病毒再傳播給其他人。

今次街市爆疫，再次凸顯公共衞生風險。政府隨即要求全港多個街市提早1小時收市，以便深層次消毒，並限制人流，市民進入街市前須戴口罩、量體溫，甚至塗搓手液和戴膠手套，而攤販亦須戴口罩和面罩。

為減低染疫風險，專家早已呼籲長者盡量不要去街市，一般市民亦應減少去街市次數，每次盡量多買幾天餸，更不要觸碰食物，找贖後的錢可放在密實袋內，因病毒可存活在鈔票上兩天。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨更促請豁免攤販安裝八達通機的費用，減少因錢銀接觸而感染病毒的風險。

要遏止街市疫情，短期需要政府、攤販和市民齊心合作，否則一旦疫情在街市大爆發，便要關閉徹底消毒，屆時攤販沒生意做，市民又要跨區買餸，非常不便，長遠則須徹底改革街市軟硬件。

攤販電子交易 市民減摸食物

港府前年預留20億元進行為期10年的街市現代化計劃，應參考外國和本地新街市的設計，來提升街市質量。領展在秀茂坪寶達街市和馬鞍山耀安街市打造智能化街市，空調環境，地方乾爽，只接受電子支付，既給市民良好買餸新體驗，亦符合公共衞生要求。除了硬件外，港府應認真考慮成立街市管理局，因現時食環署管理一直被詬病，公眾街市以至公廁衞生問題多多，街市大量空間被浪費，令人覺得政府管理不力。若能有一個獨立機構負責，透過下放權力搞好街市衞生及經營管理，恰如1990年醫管局成立，大幅改善管理，既可提升服務水平，又能提供市民負擔得起的醫療服務，倘若表現不好則問責，才有望促成街市改革。

攤販方面，宜改變現金交易舊思維，因鈔票可能是播毒途徑，應考慮接受八達通或其他電子支付。市民亦要戒除觸摸肉類和鮮魚的壞習慣，改為遠觀點買，這改變需要時間慢慢適應，一如當年禽流感爆發，為免感染，大家慢慢放棄買活雞，改買冰鮮雞一樣。

疫下講求個人和公共衞生，大家須在新常態下改變生活模式，才能減低未來再爆發疫情風險。

責任編輯：陳楚源