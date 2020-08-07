推介舊式糧油酒舖 副刊版 2020/08/07 分享： 買少見少的布行、米行、當舖，以及樓梯下的百貨店，見證着點點歲月痕迹。曉敏推介兩間值得一訪的老店，其一是位於石硤尾街的成興泰糧食，可以試試昔日糴米的購物體驗，分量按自己需要。還可試試在超市做不到的溝米， ... 欄名 : 本地遊 相關文章 80後女生鏡頭記錄老店故事 重現香港被遺忘之美 今日 80後女生鏡頭記錄老店故事 重現香港被遺忘之美 最新專欄文章 更多 80後女生鏡頭記錄老店故事 重現香港被遺忘之美 今日 80後女生鏡頭記錄老店故事 重現香港被遺忘之美 中區達人帶路 城皇街的幽寂時光 2020/08/01 中區達人帶路 城皇街的幽寂時光 行山達人出書 推介香港百條路綫 義務淨山見盡行山醜態 2020/07/31 行山達人出書 推介香港百條路綫 義務淨山見盡行山醜態 上海街618唐樓活化 文青小店╳懷舊打卡點 2020/07/25 上海街618唐樓活化 文青小店╳懷舊打卡點 屯門追尋《幻愛》電影場景 打卡位拍出日系小清新 2020/07/18 屯門追尋《幻愛》電影場景 打卡位拍出日系小清新 疫情 香港 Facebook 中環 上海 尖沙咀 移民 深水埗 上環 攝影 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入