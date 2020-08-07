買少見少的布行、米行、當舖，以及樓梯下的百貨店，見證着點點歲月痕迹。曉敏推介兩間值得一訪的老店，其一是位於石硤尾街的成興泰糧食，可以試試昔日糴米的購物體驗，分量按自己需要。還可試試在超市做不到的溝米，

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