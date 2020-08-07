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80後女生鏡頭記錄老店故事 重現香港被遺忘之美

副刊版 2020/08/07

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近年香港一間間老店，因抵抗不了時間巨輪推進而漸成歷史。如尖沙咀樂道辰衝書店、九龍城公和荳品廠、北角上海僑冠理髮店等，即使捱得住高昂租金，卻不敵今年嚴峻疫情衝擊。80後女生林曉敏成立的「香港遺美」專頁，

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欄名 : 本地遊

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