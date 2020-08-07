80後女生鏡頭記錄老店故事 重現香港被遺忘之美 副刊版 2020/08/07 分享： 近年香港一間間老店，因抵抗不了時間巨輪推進而漸成歷史。如尖沙咀樂道辰衝書店、九龍城公和荳品廠、北角上海僑冠理髮店等，即使捱得住高昂租金，卻不敵今年嚴峻疫情衝擊。80後女生林曉敏成立的「香港遺美」專頁， ... 欄名 : 本地遊 相關文章 推介舊式糧油酒舖 今日 推介舊式糧油酒舖 最新專欄文章 更多 推介舊式糧油酒舖 今日 推介舊式糧油酒舖 中區達人帶路 城皇街的幽寂時光 2020/08/01 中區達人帶路 城皇街的幽寂時光 行山達人出書 推介香港百條路綫 義務淨山見盡行山醜態 2020/07/31 行山達人出書 推介香港百條路綫 義務淨山見盡行山醜態 上海街618唐樓活化 文青小店╳懷舊打卡點 2020/07/25 上海街618唐樓活化 文青小店╳懷舊打卡點 屯門追尋《幻愛》電影場景 打卡位拍出日系小清新 2020/07/18 屯門追尋《幻愛》電影場景 打卡位拍出日系小清新 疫情 香港 Facebook 中環 上海 尖沙咀 移民 深水埗 上環 攝影 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入