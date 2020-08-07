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生死落差

副刊版 2020/08/07

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「醫生，你不用擔心，我很睇得開了。」

豁達病人嘗試安慰醫生，一句說話實減省醫生負擔，可以較坦白地說實情，當見到腫瘤滿實地侵佔左右肺，而過去兩年間已用盡各類化療和免疫治療，醫生確沒有太多法寶。

「你不可以這樣說。」病人太太激動地回應：「醫生，你一定要再想方法，我們還未嘗試標靶治療。」

醫生只好再解釋：「我們早前已作詳細基因檢測，找到TP53基因突變，至今，我們仍沒有成功針對TP53基因的標靶藥。」

「我記得，但可能檢測有錯漏。醫生，你可再重新檢測，可能會找到新突變。」醫生深知機會不大，也不想病人花錢，故只得好言相勸。

惟病人卻大方地解困：「無所謂啦，再檢測也無妨，我已準備充足儲蓄讓她好好過活，多花一點影響不大。」

病人太太仍未放心：「醫生，你可以加快嗎？下星期可以有報告嗎？可以馬上嘗試標靶藥嗎？」

此類困境，絕非罕見，病人已接受死亡的來臨，但家人卻不接受，生死期望的落差正是壓力源頭。不少病人感覺到身體的轉變及衰弱，餘下日子多少實在心知肚明，家人卻停留在denial（否認）階段，不願意接受病者死亡將至，為此他們會四出尋找和要求不同的治療方法，甚至不惜代價為求一絲希望。就算病人對進一步治療的意慾不大，為求家人安心也會勉強接受，但最終還是辛苦了自己。

活着要同步，就算面對死亡也一樣要。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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