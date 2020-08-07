昨天談到徐志摩和其髮妻張幼儀。在張幼儀的回憶敘述中，她有次到法國馬賽探望徐，碼頭接船人群擠擁，但她一眼就認出徐志摩，皆因「他是所有接船的人當中，唯一露出不想到那兒的表情的人」。可以想像，張幼儀對着徐志摩長期的不屑、嫌棄、連對下人都不如的態度，有多難受。

所謂「嫌棄」，就是自覺我高你低，是對方不配地高攀自己。但張幼儀絕非徐志摩口中所謂的土包子，她或許沒有當時的才女名媛摩登或嚮往華麗人生，但其實張幼儀家世顯赫，幾位哥哥們在政界或商界都有地位分量，出嫁時嫁粧全從歐洲進口，真正誰高攀誰，只有嫌棄人那位不自知。

離婚後，張獨自帶着大兒子在他鄉發奮圖強：先到德國唸書，回國後出任上海女子商業銀行副總裁，在金融界打出一片天下。再在後來創立名媛甚愛的上海第一大時裝店「雲裳時裝公司」，當時連徐的第二任妻子陸小曼也成為她的顧客。徐志摩看到張幼儀離婚三年後脫胎換過骨，來了個華麗轉身，也不禁刮目相看地讚歎：「一個有志氣有膽量的女子，這兩年來進步不少。」其實，最沒有資格對張的蛻變作出評價的，就是一個曾當她連下人也不如的那位。

張幼儀的風度可謂把前夫比了下去，被前夫嫌棄和拋棄的經歷，她沒有恨，只有一步步獨自披星戴月地走過，一路不斷地讓自己進步。我覺得，她甚至比那徐志麼追過的才女或名媛更有一種踏實、堅韌和志氣。

後來，五十四歲的張幼儀遇上香港醫生蘇紀之向她求婚，婚事受到她跟徐所生的大兒子大力支持。蘇紀之性情溫厚，談吐風雅，對張氏寵愛有加，兩位都曾失婚，所以更懂珍惜彼此的有情有義和不離不棄，夫妻倆晚年過得甚愜意。

甚麼人配甚麼人，一個這樣的男人，才配得起優秀的張幼儀，才知道她是不能錯過的難得女子。