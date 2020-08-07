Boucheron突破傳統 珠寶首用NASA特列物質

在Boucheron的珠寶世界裏，除了一個源於創辦人夫婦的浪漫動人愛情故事，還有豐盛的自然界景致和生物，因而在珠寶的設計上造就出無限可能性。就像品牌全新的Contemplation系列高級珠寶，設計師

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