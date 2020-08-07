Tudor年度新作 海軍藍復刻潛水錶 副刊版 2020/08/07 分享： 劉俊謙近期因電影《幻愛》大受歡迎，Tudor亦被他的人氣所吸引，特別邀請他當模特兒，戴上品牌今年首隻亮相的年度新作Black Bay Fifty-Eight「海軍藍」。手錶具潛水功能，配上不同錶帶可營 ... 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 Behrens Original 最強入門機械錶 2020/07/31 Behrens Original 最強入門機械錶 勞力士Daytona Paul Newman中的「聖杯」 2020/07/24 勞力士Daytona Paul Newman中的「聖杯」 Patek Philippe今年首枚新作 紀念版Calatrava賀製錶大樓落成 2020/07/10 Patek Philippe今年首枚新作 紀念版Calatrava賀製錶大樓落成 MB&F與H. Moser 兩雄聯手推最強時計 2020/06/26 MB&F與H. Moser 兩雄聯手推最強時計 卡地亞Santos系列新作 延續飛行夢 2020/06/12 卡地亞Santos系列新作 延續飛行夢 消費種類 消費資訊 鐘錶 演員 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入