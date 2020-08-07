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Tudor年度新作 海軍藍復刻潛水錶

副刊版 2020/08/07

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劉俊謙近期因電影《幻愛》大受歡迎，Tudor亦被他的人氣所吸引，特別邀請他當模特兒，戴上品牌今年首隻亮相的年度新作Black Bay Fifty-Eight「海軍藍」。手錶具潛水功能，配上不同錶帶可營

...

欄名 : Watch

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