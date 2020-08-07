美國華裔迷思 做「朱先生」抑或上街

本欄昨天說到美國華人前路艱辛，新冠肺炎疫情，使華人變成白人至上主義者和其他少數族群口中的「病毒族群」，產生身份認同危機，近日連華人內部也出現矛盾，這個問題不妨邊回顧歷史邊了解。

130多年前，美國「排華法案」（Chinese Exclusion Act）實施幾年後，有一則漫畫相當具種族主義色彩：象徵美國的山姆大叔拿着「神奇洗衣機」物體，一腳將華人踢開，暗指用洗衣機取代中國人開的洗衣店，又指華人骯髒，極盡侮辱、挖苦。

半世紀後，一場戰爭改變國際格局。二次大戰，中美同屬反法西斯同盟，連帶美國華裔移民地位提升，不再是「黃禍」傅滿洲之類陰險人物，或開洗衣店卻骯髒低下之輩，而是國民一分子。二戰後迎來冷戰，美國與蘇聯不和，需要中國幫手；經濟上，將自己塑造成充滿機會的自由國度，不同族裔只要肯努力在美國都可過上好日子，於是擁抱華裔。戰前及戰後，陸續出現對華人的美化，與文首那則歧視華人漫畫完全兩碼子事。

Mr Chu被塑造成「模範少數族裔」

《紐約時報》一篇題為《亞洲人發現美國社會偏見在迅速消失》的報道，以二戰後到美國生活的朱先生（Mr Chu）經歷為例，他擁有工程學位，當上公司副總裁，住波士頓富裕社區，他的故事，被指為同時期在美國生活40萬名華裔的縮影，融入主流生活，取得經濟和社會上成功，實現「美國夢」。以類似Mr Chu面貌被刻意塑造形象的人，有標籤形容：「模範少數族裔」（model minority），另一個詞意走另一端的是「永遠的外國人」（perpetual foreigner）。

「模範少數族裔」通常指亞裔，已經同化、實現向上流動、政治上沒威脅。上世紀50年代起，黑人民權運動聲勢日益浩大，衝擊白人主導的政治秩序。Mr Chu這類模範少數族裔，有另一宣傳作用：亞裔能克服歧視，為甚麼黑人不可？華人又一次被塑造、被利用！

若說美國歷史上的亞裔，都像宣傳中勤奮順從又政治冷感，並非故事的全部。60年代美國移民制度改革，廢除了配額，吸收「優質移民」，經過挑選的新移民，和曾經的亞裔老移民及後代，有着截然不同的歷史和成長經歷，來到美國後境遇也大不同，某種程度上造成如今華人內部在美國社會和種族問題上的分歧。新的華人移民較專業富裕，從未受過像上代所受的種族排擠之苦。

近年Black Lives Matter運動，加上近月的反種族示威浪潮，令華裔社群更撕裂。近日，耶魯大學華裔學生黃艾琳寫了一封公開信，呼籲爸媽和華人社區與非裔站在一起，並抨擊華人只埋頭苦幹、不理時事，甘心做模範少數族裔，公開信暴露了上代華人，以及包括土生土長與外來的新一代華人，身份認同價值觀的迥異。黃艾琳說美國亞裔包括華人，除了「安分守己」，亦普遍存在敵視黑人。

不同時代的華裔，始終出身有別。據統計，現今美國華人5成多有大學學歷，一半從事專業、管理。新移民美國的華人中有27%擁碩士學位，其他國家的只有約13%。隨着教育程度提高，華人移民已逐漸拉開與其他國家移民和當地人之間，教育程度的差距。

美華人雙重身份 永遠的外國人？

那麼對華裔怎樣才更有利？和其他少數族裔同一陣綫要求被公正對待，抑或「假裝」自己是白人社會一員，並希望獲得「模範身份」？當「朱先生」抑或「上街」？

在我看來，選哪種方式都沒問題，自己喜歡，反正美國華人身份具雙重性：有利用價值時，就是比黑人好的「模範少數族裔」，出事時（拉上新冠病毒）就是「永遠的外國人」。百多年前，美國華裔民權先驅王清福曾希望：「想成為美國公民，只要人品好、身體好，就夠資格了」。71年後，黑人民權領袖馬丁•路德金在著名演說《我有一個夢》中則說：「我夢想，有朝一日，我的孩子生活在這樣一個國度，人們評價他們，是看他們的人品，而不是膚色。」兩段說話含義相近，但兩人的希望仍然只是希望。