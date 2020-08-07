長期疫戰新常態 不應見步行步

新冠病毒疫情發展至今，已經一段時間。當初某些理解、反應，現在大致上大家都會承認是不切實際的了。

各地對疫情失預算 束手無策

例如天氣轉熱以後，或許會減低傳播，疫症也因此而逐漸減退；發明預防疫苗、發現有效治療方法會有顯著進展，民眾毋須再恐慌；又或者，隨着經驗的累積，我們將懂得怎樣控制局面，不至於在面對疫情時，顯得毫無頭緒。

這幾個月過來，世界各地所見到的情況，都不是按原來很多人所想像、預見的「劇情」發展下去。束手無策是普遍現象，而有關當局所推出的措施一錯再錯，亦屢見不鮮。

在當今疫情底下，或者人類真的要學懂面對一個新的現實，同時也需要自我反省－－過分的自信和傲慢的態度，令我們失去了珍惜和保護身邊環境（最廣義的定義）的意識，甚至到了陷於一個失去平衡的狀況，仍執迷不悟以為問題很快便會過去，到時又再生活如常。

新常態是口頭禪 還是真有準備？

我當然明白，任何人都無法預測疫情將會如何發展下去。而我亦明白，絕大多數的人都希望眼前所見，盡快成為過去。所以，盡管大家會提到「新常態」的概念，覺得要為更壞的情況早作準備，但在內心其實依然假設很快就會來到轉彎，雨過便會天晴。

所謂面對「新常態」，要有長期打算，很大程度上只是一種掛在嘴邊的修辭，而並非真的有做好準備的心態與具體工作。面對疫情，繼續是見步行步。甚麼寬緊有度，基本上是笑話一則。看得遠一點，那就是為期兩星期的措施，否則只是過了這個禮拜再算。口說長期抗疫，實際上是沒有任何長過兩星期的打算。

張弛有度政策 可否看遠一點？

但假如防疫的狀態要維持再多九個月或一年，那怎麼辦？怎樣的安排才是有效率的在家工作？怎樣的限聚安排，才是防疫與正常生活的平衡？怎樣容許食肆繼續經營而又不會容易造成疫症的廣泛傳播？中、小學如何適當地運用雙軌（既用網上講課而又有一定的小組面對面互動學習）授課，以保證有質素的學習活動繼續進行？……

這一連串的提問，不是無中生有，也不是強人所難、刻意惡搞，而是我們總不可以每星期都假設下個禮拜便一切回復正常，以為所有措施均屬過渡性質或階段性，於是維持以每七天、兩星期的時間框框來考慮應對的方法。

平日我們經常說要為最壞的情況早作打算，現在發生了惡劣的情況時，我們卻安慰自己，或者形勢將會扭轉過來。究竟是因為害怕引起群眾恐慌而強作樂觀？還是真的就沒有想得太遠，也不想將未有的情況去想得太差？究竟這是一種甚麼規劃的思維、邏輯？

想像力+判斷力 為最壞情況打算

今天，我們面對的是十二分重大的挑戰，而且難度很高，需要很不一樣的想像力和判斷力。或者前面所講的九個月、一年太可怕了，但我們能想像半年之內便恢復正常嗎？

不要忘記，今天的挑戰屬於全球性（所以特別棘手），不能各家自掃門前雪。一個地方的個案「歸零」，還不可以就此解除防疫的需要。所謂生活逐步回復常態，是一個漫長的過程。

▲ 今天的挑戰屬於全球性，所謂生活逐步回復常態，是一個漫長的過程。中小學如何適當運用雙軌授課惹關注。（資料圖片）