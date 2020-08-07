網紅經濟 可抵禦疫情衝擊？

有市場調查顯示，新冠肺炎疫情期間由網紅主導的廣告宣傳呈升勢。網紅經濟因多種緣故成為疫下較為有效的促銷方法，本港在這方面起步遲，但仍有發展潛質。

根據BrandGraph報告分析，全球與旅遊業有關的網紅廣告數量，在2至4月期間顯著下跌，惟之後3個月逐步回升，4至7月期間更上升34%。各地消費者在疫情期間對外遊抱質疑態度，令業界愈趨與網紅合作推廣產品，讓消費者重拾信心。

昔不被看好 疫下成商家新寵

網紅經濟過去較不被看好，為何在疫下成商家新寵？

《福布斯》解釋，各地民眾在居家抗疫期間更多接觸社媒信息，引述調查指Instagram網紅於疫下多獲67.7%讚好、及5成留言。最多人觀看的內容與疫下抗壓有關，例如冥想、煮食及健身，觀眾以35歲以下人士為主，而網紅經濟因以追隨者人數為本，意味互動愈多則愈有成本效益。

內地早有網紅靠「帶貨」當紅，即在直播平台上向觀眾直銷產品。今年當紅者更不止網紅，連企業老闆都親自上陣，例如電商格力行政總裁董明珠在直播中推銷自家品牌貨品，銷售額突破65.4億元。

綱易行政總裁丁磊今年6月亦在直播平台及網易App上拓展銷售渠道，累計觀看人數逾1,600萬，成交金額逾7,200萬元。

帶貨在本港漸冒苗頭，家居用品連鎖店實惠早前推出「實惠傢俬直播台」，請來兩位前新聞主播在Facebook專頁直播帶貨，觀眾可透過二維碼連接網購平台網購。香港時裝設計師協會主席楊棋彬上月亦曾表示，疫情加速時裝業網絡化轉型、及消費者行動模式，業界已有人請KOL作宣傳搶市場。

港500萬人常上網 具發展潛力

本港網購發展起步較遲，但機遇在未來或會更明顯。政府統計處《主題性住戶統計調查第61號報告書》指，本地近500萬人經常上網（即統計前12個月內通常每星期最少使用互聯網3.5小時），當中多達98.5%的15至24歲人士經常上網，最多人（88%）瀏覽的網上資訊以飲食、娛樂、消閒及旅遊為主。

本港網紅經濟發展仍有多重阻力，本地網紅率被質疑良莠不齊，上月底有KOL在直播期間要求不喜歡廣告的觀眾離開，引起網民熱議。

隨後亦有網民在論壇上討論網紅令人看不順眼的地方，包括植入式廣告硬銷、濫接廣告、及「太寸嘴」。

新世代排斥硬銷、看好貼地宣傳，本地商家宜理解消費者喜好，發掘網紅經濟潛力。

▲ 有調查顯示，新冠肺炎疫情期間，由網紅主導的廣告宣傳趨增。（資料圖片）