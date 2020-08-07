用家音訊裝置 Google關錄音功能 行政人員版 2020/08/07 分享： Google近日向用家發送電郵，指將重新讓真人對他們的匿名音訊分析和評分，現時用戶可更改設定，選擇是否允許Google存儲其音訊的權限。 據外媒《The Verge》報道，料Google將發電郵至所有使 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 IG可製15秒短片料瓜分TikTok市場 今日 IG可製15秒短片料瓜分TikTok市場 日本爆紅AR App 紙上圖像動起來 2020/08/06 日本爆紅AR App 紙上圖像動起來 Android「Nearby Share」 共享功能正式推出 2020/08/06 Android「Nearby Share」 共享功能正式推出 Google Pixel 4a 美預購最平2705元 2020/08/05 Google Pixel 4a 美預購最平2705元 Orange夥Google Cloud 加強數碼化轉型 2020/08/05 Orange夥Google Cloud 加強數碼化轉型 人工智能 Google Google Assistant Google Maps 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入