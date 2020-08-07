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用家音訊裝置 Google關錄音功能

行政人員版 2020/08/07

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Google近日向用家發送電郵，指將重新讓真人對他們的匿名音訊分析和評分，現時用戶可更改設定，選擇是否允許Google存儲其音訊的權限。

據外媒《The Verge》報道，料Google將發電郵至所有使

...

欄名 : 科技新知

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