IG可製15秒短片料瓜分TikTok市場 行政人員版 2020/08/07 分享： Facebook（fb）日前宣布，旗下應用程式Instagram（IG）推出短片服務「Reels」，類似競爭對手抖音（國際版為TikTok），容許用家錄製15秒長的短片，料瓜分TikTok海外市場。 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 用家音訊裝置 Google關錄音功能 今日 用家音訊裝置 Google關錄音功能 日本爆紅AR App 紙上圖像動起來 2020/08/06 日本爆紅AR App 紙上圖像動起來 Android「Nearby Share」 共享功能正式推出 2020/08/06 Android「Nearby Share」 共享功能正式推出 Google Pixel 4a 美預購最平2705元 2020/08/05 Google Pixel 4a 美預購最平2705元 Orange夥Google Cloud 加強數碼化轉型 2020/08/05 Orange夥Google Cloud 加強數碼化轉型 Facebook Instagram 抖音 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入