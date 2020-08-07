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IG可製15秒短片料瓜分TikTok市場

行政人員版 2020/08/07

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Facebook（fb）日前宣布，旗下應用程式Instagram（IG）推出短片服務「Reels」，類似競爭對手抖音（國際版為TikTok），容許用家錄製15秒長的短片，料瓜分TikTok海外市場。

...

欄名 : 科技新知

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