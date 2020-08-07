遊戲商「暴雪」員工 控訴薪酬待遇不公

不少年輕人嚮往加入遊戲行業，從事遊戲業不時要加班，薪酬待遇更不似預期。最近，美國遊戲開發商「暴雪娛樂」（Blizzard Entertainment），就有員工控訴薪酬待遇不平等，部分員工每月僅獲最低

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