遊戲商「暴雪」員工 控訴薪酬待遇不公 行政人員版 2020/08/07 分享： 不少年輕人嚮往加入遊戲行業，從事遊戲業不時要加班，薪酬待遇更不似預期。最近，美國遊戲開發商「暴雪娛樂」（Blizzard Entertainment），就有員工控訴薪酬待遇不平等，部分員工每月僅獲最低 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 數據科學行業需求減 美職位較去年跌43% 2020/08/06 數據科學行業需求減 美職位較去年跌43% 疫市搵工 專家教路 CV必寫4種「遙距」技能 2020/08/05 疫市搵工 專家教路 CV必寫4種「遙距」技能 蘋果微軟延長WFH 庫克：須視疫情發展 2020/08/04 蘋果微軟延長WFH 庫克：須視疫情發展 加國TikTok KOL 遭美影片平台挖角 2020/08/03 加國TikTok KOL 遭美影片平台挖角 美唐氏症女生喜烘焙 擅長製曲奇 變事業 2020/07/31 美唐氏症女生喜烘焙 擅長製曲奇 變事業 商業 遊戲 電玩手遊 遊戲平台 遊戲設置 美國 行業 薪酬待遇 最低工資 勞工權益 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入