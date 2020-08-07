中美網絡脫鈎？ 美淨網損人更害己

美國頻頻出「陰招」，最新又宣布擴大「淨網」計劃，全方位封殺中國科網企，並擺出一副不惜與華全面脫鈎的姿態。惟脫鈎過程陣痛，固然會損害中港科企發展，但中國有龐大內需市場撑住，加上積極發展國內大循環，再透過一帶一路助推，可望緩減衝擊；但美國卻因失去全球化好處，令企業和消費者都成受害人。

意識形態之爭 美出手橫蠻狠毒

美國淨網計劃原先只針對華為，但聲稱為確保網絡完全不受中方影響，國務卿蓬佩奧宣布擴大淨網範圍，點名針對中資網絡營運商、Apps商店、應用程式、雲端服務和互聯網電纜5個範疇，準備終止跟這些企業合作，並呼籲盟友加入封殺中國科網企。

這是華府繼封殺華為5G和迫TikTok賣盤後，又一次針對中國科網企行動，由網絡硬件到應用程式，務求全面封殺中國科網企發展，已完全漠視美企與中國商業有千絲萬縷關係，將中美角力提升至意識形態之爭，出現「逢中必反」，打壓手段可謂橫蠻無理，就算完全破壞自由市場規則也在所不惜。

白宮不安於與華單打獨鬥，在封殺華為上成功迫使西方盟友選邊站，現再故伎重施，不斷施壓要組成反華聯盟。一旦西方屈服於美國淫威，令人憂慮科技新冷戰成形，全球恐分裂成以美國為首的西方制式陣營，與中國制式對抗兩大陣營，迫使業界要開發兩套截然不同的技術，就如當年錄影機有VHS美國制式和BETA日本制式；2G手機市場有GSM和CDMA兩種不能兼容制式，為消費者帶來不便。

美國一旦落實封殺行動，中國電訊商無法在美落地，影響國際服務，漫遊費勢必增加。現時在美國Google Play和App Store上升最快的應用程式中，分別有20隻和10隻是中國科網企編寫，一旦華府命令下架，會影響這些科網企的發展。

不過，美資摩根士丹利亞洲及新興市場股票策略部團隊發表報告，認為內地互聯網公司在美業務佔比較小，短期影響料不大。而國信證券（香港）科技及互聯網行業研究指，現時全球估值前25家獨角獸公司中，美國和中國分別佔11和8家，形容中資科技公司向外擴展趨勢已成形，美國阻撓亦難扭轉乾坤。

中國方面，早已意識到白宮不顧一切脫鈎，已着手應對準備，加快形成內循環，打通生產、技術和銷售各環節，形成自產自銷的市場主體經濟。即使失去美國市場，由於中國有14億人口市場，比美國多3.2倍，足以支撑本地科技繼續發展。疊加中國5G基建領先全球，更應利用這優勢帶動產業加快升級。

中國科網企同時應繼續走出去，聚焦在東盟、中亞一帶一路沿綫國家和南美洲發展，雖然當地消費力不及歐美，但卻具潛力，如能拉攏更多夥伴，有助突破美圍堵網。

失全球化好處 美企消費者受損

反觀美國，一旦脫鈎會對美國人即時帶來很大衝擊，失去了全球化下有效運用資源的好處，美企放棄從中國進口零部件，在本土設廠，生產成本自然大增，成本最終轉嫁給消費者，令美國人要買貴貨。

美國若執意推動脫鈎，無異在耍七傷拳，不僅拖慢全球科技發展步伐，隨時未殺敵先傷己，得不償失。

責任編輯：劉婉雯