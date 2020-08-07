未來世界需要更多老闆

前文談到集團搞了一個管理培訓生計劃（MT program），但這和大公司的MT program不一樣，大公司培訓的是未來的管理層，而我們卻培訓未來的老闆，他們會創業成為廣告公司老闆。

我認為未來社會上有愈來愈多的公司，而且中小微企的比例也比現在大。事實上，大企業經常出現裁員的消息，提供的職位也逐年減少。根據《財富》雜誌的報告，全球聘請員工最多的10家企業，2019年聘請員工的數目便比2018年少了接近30萬。

科技公司聘請員工的數目也比傳統企業少，全球最大市值的亞馬遜（Amazon），2019年聘請的員工數目為60多萬，全球排行第7.其他科技公司例如Google、Facebook、騰訊、阿里巴巴等，更連50位也不入。

科技一方面讓大企業職位減少，另一方面也讓微小企業可勝任過去只有大公司才能提供的產品或服務。就以廣告行業為例，以往廣告公司動輒超過100人，現在10人公司已算是頗具規模。

人們常說未來很多工作都會被人工智能取代，但企業不會因此消失，唯一肯定不會被取代的就是企業的老闆。人工智能也無法取代人類的企業家精神，它們不會有使命感，不會有慾望改善人類的生活，解決社會的問題。未來的世界肯定會有更多中小微企，也需要更多有企業家精神的老闆。

(本欄逢周三、五刊登)

本文轉載自《晴報》