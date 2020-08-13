Dynabook全新日系Laptop纖巧堅固  商務居家必備

最近不少上班一族受疫情影響，需要在家工作，每日在家居處理大量文書事務、上網連接公司電腦系統、進行視像會議等，自然需要配備一部功能卓越而又輕巧易攜的商用筆記型電腦（Laptop），令工作更輕鬆！集上述兩大優勢的Dynabook PORTEGE X30L-G，來自日本設計，重量僅870g，既方便在家中每個角落處理公務，也適用於公幹期間隨身攜帶，化身商務旅途的好幫手。

Dynabook前身為TOSHIBA出品的筆記型電腦，近年將「Dynabook株式會社」的新公司名稱與品牌logo結合，重塑而成兼具傳統與創新的Dynabook品牌。全新推出的Dynabook PORTEGE X30L-G與日本「Dynabook G」同系，亦是Dynabook 35周年紀念機種，不僅延續了PORTEGE X30系列的優美外型，也傳承了其輕盈纖薄的優勢，重量僅870g，機身厚度亦只有17.9mm，日常攜帶格外便利。

▲ 重量僅為870g 的Laptop，內置最新處理器，功能齊備。

優質硬件配置 功能全面

麻雀雖小，但這部主打日系商用的筆記型電腦，絕對是五臟俱全。採用窄邊觸控設計及全HD IGZO液晶面板的13.3吋螢幕，兼具170度的廣視角設計、高彩度、高亮度及低耗電等特性，配合快速充電功能，只須半小時即可提供5個半小時的電力，充電完成後更享有高達14個半小時的續航力，加上支援PD快速充電，毋須帶同變壓器，外出使用倍感安心之餘，也可進一步減輕重量。

與此同時，Dynabook PORTEGE X30L-G內置最新的第10代Intel® Core™處理器， 運行速度為1.6GHz，動態超頻可達2.1GHz，最大超頻更達到4.20GHz，功能卓越。日常開機、打開程式，以至開啟特大檔案，皆可迅速完成；而對處理商用文書工作，以至上網與客戶保持聯繫，更是游刃有餘。

通過軍用測試 適應力強

為照顧商界人士的需求，這部日系商用筆記型電腦在螢幕上方特備一個HD 900萬像素的鏡頭，特別適合視像會議或與客戶商談公務；而採用全尺寸背光功能及防潑水設計的鍵盤，其觸控板支援多點觸控，並提供Windows Hello 人臉及指紋辨識功能，解鎖快速，省卻輸入密碼的程序，登入更方便，也能加強保障電腦內的資訊安全。

▲ 超薄機身配備不同種類的連接插口及讀卡機，尤為適合商務應用。

有人或會擔心，如此輕巧的筆記型電腦，會否較易被撞爛或損壞？事實上，以鎂合金機殼製造的Dynabook PORTEGE X30L-G，已通過美國國防部制定的MIL軍用標準測試、獨家EasyGuard及德國TUV驗證標準，確保產品的品質基準，符合在溫差變化大、高低溫、濕度高，高海拔及粉塵出現等惡劣環境下應用，而面壓更可承受達200kg，其強大的適應力無容置疑。

除留意充電及電池的續航力外，商界人士也很關注筆記型電腦的連接插口及讀卡機是否齊備。Dynabook PORTEGE X30L-G的纖巧機身中，設有全尺寸HDMI插口、TYPE-C插口、耳機及咪高峰組合插口、RJ-45網絡插口、2個USB 3.0插口，以及MICRO SD讀卡機等常用配置，方便隨時上網及處理公務，無論居家或外出使用同樣合宜。

想了解更多Dynabook PORTEGE X30L-G的功能，請即登入以下網頁：asia.dynabook.com/portegeX30L-G

產品查詢：

Sean Tan

Enterprise Sales (North Asia) – Computer and IOT Smart Glass

Email: sean.tan@dynabook.com

Main Line: +65-6419-3388

（特約）