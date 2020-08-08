中籤者的4類選擇 置業家居 2020/08/08 分享： 【白居二小知識】白居二2020計劃將連同居屋2020計劃同步即將申請，白居二全名為「白表居屋第二市場計劃」，然而相關計劃容許白表的中籤者，可認購未補價單位。事實上，中籤者可在目前未補價放盤市場中有多類 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 趕上白居二尾班車 4熱門區筍盤任你揀 今日 趕上白居二尾班車 4熱門區筍盤任你揀 天水圍 200個未補價居屋放盤 最平$370萬入場 今日 天水圍 200個未補價居屋放盤 最平$370萬入場 屯門 屬公居屋供應重鎮 居屋$290萬有交易 今日 屯門 屬公居屋供應重鎮 居屋$290萬有交易 將軍澳 寶盈花園及彩明苑 年紀較輕可造25年按揭 今日 將軍澳 寶盈花園及彩明苑 年紀較輕可造25年按揭 鑽石山及黃大仙 涉逾萬伙公居屋 居二入場價$480萬起 今日 鑽石山及黃大仙 涉逾萬伙公居屋 居二入場價$480萬起 最新專欄文章 更多 趕上白居二尾班車 4熱門區筍盤任你揀 今日 趕上白居二尾班車 4熱門區筍盤任你揀 鑽石山及黃大仙 涉逾萬伙公居屋 居二入場價$480萬起 今日 鑽石山及黃大仙 涉逾萬伙公居屋 居二入場價$480萬起 將軍澳 寶盈花園及彩明苑 年紀較輕可造25年按揭 今日 將軍澳 寶盈花園及彩明苑 年紀較輕可造25年按揭 屯門 屬公居屋供應重鎮 居屋$290萬有交易 今日 屯門 屬公居屋供應重鎮 居屋$290萬有交易 天水圍 200個未補價居屋放盤 最平$370萬入場 今日 天水圍 200個未補價居屋放盤 最平$370萬入場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入