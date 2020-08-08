【白居二小知識】白居二2020計劃將連同居屋2020計劃同步即將申請，白居二全名為「白表居屋第二市場計劃」，然而相關計劃容許白表的中籤者，可認購未補價單位。事實上，中籤者可在目前未補價放盤市場中有多類

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