  • 29°C
香港時間 : 2020808日 (六) 04:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 何猷啟 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

天水圍 200個未補價居屋放盤 最平$370萬入場

置業家居 2020/08/08

分享：

【直擊4區未補價公居屋最新市況】天水圍共有6個居屋屋苑可供白居二買家選購，提供逾2.1萬伙，區內現時有200個未補價放盤，最平$370萬入場。

天水圍有6個居屋屋苑，合共提供21,896伙，提供約200

...

欄名 : 封面故事

相關文章

趕上白居二尾班車 4熱門區筍盤任你揀
今日
趕上白居二尾班車 4熱門區筍盤任你揀
中籤者的4類選擇
今日
中籤者的4類選擇
屯門 屬公居屋供應重鎮 居屋$290萬有交易
今日
屯門 屬公居屋供應重鎮 居屋$290萬有交易
將軍澳 寶盈花園及彩明苑 年紀較輕可造25年按揭
今日
將軍澳 寶盈花園及彩明苑 年紀較輕可造25年按揭
鑽石山及黃大仙 涉逾萬伙公居屋 居二入場價$480萬起
今日
鑽石山及黃大仙 涉逾萬伙公居屋 居二入場價$480萬起

最新專欄文章 更多

趕上白居二尾班車 4熱門區筍盤任你揀
今日
趕上白居二尾班車 4熱門區筍盤任你揀
鑽石山及黃大仙 涉逾萬伙公居屋 居二入場價$480萬起
今日
鑽石山及黃大仙 涉逾萬伙公居屋 居二入場價$480萬起
將軍澳 寶盈花園及彩明苑 年紀較輕可造25年按揭
今日
將軍澳 寶盈花園及彩明苑 年紀較輕可造25年按揭
屯門 屬公居屋供應重鎮 居屋$290萬有交易
今日
屯門 屬公居屋供應重鎮 居屋$290萬有交易
中籤者的4類選擇
今日
中籤者的4類選擇

上一篇文章

中籤者的4類選擇

下一篇文章

屯門 屬公居屋供應重鎮 居屋$290萬有交易
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

全民檢測增誘因 遏陰謀論免礙抗疫
全民檢測增誘因 遏陰謀論免礙抗疫
國情知聞 - 中國新規劃 提防去兩化
中國新規劃 提防去兩化