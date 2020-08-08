屯門 屬公居屋供應重鎮 居屋$290萬有交易

【直擊4區未補價公居屋最新市況】作為公居屋供應重鎮的屯門，全區共有約205個未補價公居屋放盤，居屋最平$290萬入場，公屋入場價則為$116萬起。

屯門區內有16個居屋屋苑，提供逾3.8萬個住宅單位，實

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