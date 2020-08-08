屯門 屬公居屋供應重鎮 居屋$290萬有交易 置業家居 2020/08/08 分享： 【直擊4區未補價公居屋最新市況】作為公居屋供應重鎮的屯門，全區共有約205個未補價公居屋放盤，居屋最平$290萬入場，公屋入場價則為$116萬起。 屯門區內有16個居屋屋苑，提供逾3.8萬個住宅單位，實 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 趕上白居二尾班車 4熱門區筍盤任你揀 今日 趕上白居二尾班車 4熱門區筍盤任你揀 中籤者的4類選擇 今日 中籤者的4類選擇 天水圍 200個未補價居屋放盤 最平$370萬入場 今日 天水圍 200個未補價居屋放盤 最平$370萬入場 將軍澳 寶盈花園及彩明苑 年紀較輕可造25年按揭 今日 將軍澳 寶盈花園及彩明苑 年紀較輕可造25年按揭 鑽石山及黃大仙 涉逾萬伙公居屋 居二入場價$480萬起 今日 鑽石山及黃大仙 涉逾萬伙公居屋 居二入場價$480萬起 最新專欄文章 更多 趕上白居二尾班車 4熱門區筍盤任你揀 今日 趕上白居二尾班車 4熱門區筍盤任你揀 鑽石山及黃大仙 涉逾萬伙公居屋 居二入場價$480萬起 今日 鑽石山及黃大仙 涉逾萬伙公居屋 居二入場價$480萬起 將軍澳 寶盈花園及彩明苑 年紀較輕可造25年按揭 今日 將軍澳 寶盈花園及彩明苑 年紀較輕可造25年按揭 天水圍 200個未補價居屋放盤 最平$370萬入場 今日 天水圍 200個未補價居屋放盤 最平$370萬入場 中籤者的4類選擇 今日 中籤者的4類選擇 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入