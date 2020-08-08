將軍澳 寶盈花園及彩明苑 年紀較輕可造25年按揭

【直擊4區未補價公居屋最新市況】將軍澳區18個居屋屋苑提供逾3.5萬伙，區內代理指寶盈花園及彩明苑會較受白居二買家歡迎，兩個屋苑分別有40個及20個未補價放盤，最平由$530萬起。

世紀21物業分行經理

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