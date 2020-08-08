鑽石山及黃大仙 涉逾萬伙公居屋 居二入場價$480萬起

【直擊4區未補價公居屋最新市況】鑽石山及黃大仙共有10個公、居屋，提供逾萬伙單位，黃大仙嘉峰臺及鑽石山宏景花園受到白居二買家追捧，最平$480萬可購九龍區未補價居屋。

黃大仙共有3個居屋屋苑，分別是嘉峰

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