趕上白居二尾班車 4熱門區筍盤任你揀 置業家居 2020/08/08 分享： 白居二2020及居屋2020申請在即，白居二2019計劃中只有約28%中籤者已入市，尚有大約半年時間，本刊今期跟進4個地區最新動向，好讓準買家趁機趕尾班車！ 3,000個成功申請者名額的「白表居屋第二市 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 中籤者的4類選擇 今日 中籤者的4類選擇 天水圍 200個未補價居屋放盤 最平$370萬入場 今日 天水圍 200個未補價居屋放盤 最平$370萬入場 屯門 屬公居屋供應重鎮 居屋$290萬有交易 今日 屯門 屬公居屋供應重鎮 居屋$290萬有交易 將軍澳 寶盈花園及彩明苑 年紀較輕可造25年按揭 今日 將軍澳 寶盈花園及彩明苑 年紀較輕可造25年按揭 鑽石山及黃大仙 涉逾萬伙公居屋 居二入場價$480萬起 今日 鑽石山及黃大仙 涉逾萬伙公居屋 居二入場價$480萬起 最新專欄文章 更多 鑽石山及黃大仙 涉逾萬伙公居屋 居二入場價$480萬起 今日 鑽石山及黃大仙 涉逾萬伙公居屋 居二入場價$480萬起 將軍澳 寶盈花園及彩明苑 年紀較輕可造25年按揭 今日 將軍澳 寶盈花園及彩明苑 年紀較輕可造25年按揭 屯門 屬公居屋供應重鎮 居屋$290萬有交易 今日 屯門 屬公居屋供應重鎮 居屋$290萬有交易 天水圍 200個未補價居屋放盤 最平$370萬入場 今日 天水圍 200個未補價居屋放盤 最平$370萬入場 中籤者的4類選擇 今日 中籤者的4類選擇 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入