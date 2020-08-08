趕上白居二尾班車 4熱門區筍盤任你揀

白居二2020及居屋2020申請在即，白居二2019計劃中只有約28%中籤者已入市，尚有大約半年時間，本刊今期跟進4個地區最新動向，好讓準買家趁機趕尾班車！

3,000個成功申請者名額的「白表居屋第二市

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