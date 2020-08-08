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傲寓 市區新樓 衣食行皆便

置業家居 2020/08/08

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【部分8月有機會推售新盤】由傲寓步行約4分鐘，即可到達港鐵奧運站，經東涌綫可連接港島及新界，一站即達九龍站，兩站直達香港站，前往港島商業圈便利，交通四通八達。附近的晏架街和富貴街均有多條巴士綫，可以前

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欄名 : 新盤速遞

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