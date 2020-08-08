傲寓 市區新樓 衣食行皆便 置業家居 2020/08/08 分享： 【部分8月有機會推售新盤】由傲寓步行約4分鐘，即可到達港鐵奧運站，經東涌綫可連接港島及新界，一站即達九龍站，兩站直達香港站，前往港島商業圈便利，交通四通八達。附近的晏架街和富貴街均有多條巴士綫，可以前 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 5新盤本月蓄勢登場 帝御‧金灣周日賣185伙 今日 5新盤本月蓄勢登場 帝御‧金灣周日賣185伙 大圍站上蓋項目第1期 交通方便 基座將設大型商場 今日 大圍站上蓋項目第1期 交通方便 基座將設大型商場 128 WATERLOO 坐落名校網區 勢吸家長客 今日 128 WATERLOO 坐落名校網區 勢吸家長客 最新專欄文章 更多 5新盤本月蓄勢登場 帝御‧金灣周日賣185伙 今日 5新盤本月蓄勢登場 帝御‧金灣周日賣185伙 128 WATERLOO 坐落名校網區 勢吸家長客 今日 128 WATERLOO 坐落名校網區 勢吸家長客 大圍站上蓋項目第1期 交通方便 基座將設大型商場 今日 大圍站上蓋項目第1期 交通方便 基座將設大型商場 帝御‧金灣 今日首推185伙 折實$291.2萬起 2020/08/01 帝御‧金灣 今日首推185伙 折實$291.2萬起 MALIBU快入伙 提供瑞士醫療級消毒服務交樓 2020/07/25 MALIBU快入伙 提供瑞士醫療級消毒服務交樓 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入