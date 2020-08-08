大圍站上蓋項目第1期 交通方便 基座將設大型商場 置業家居 2020/08/08 分享： 【部分8月有機會推售新盤】大圍一直以來都沒有大型購物商場，居民的衣食住行需要都依賴地舖或舊式商場，例如金禧商場，惟不乏食肆及日用品店選擇，附近的食肆逾60間。不過，待大圍站上蓋的商場落成後，大圍將會「 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 5新盤本月蓄勢登場 帝御‧金灣周日賣185伙 今日 5新盤本月蓄勢登場 帝御‧金灣周日賣185伙 傲寓 市區新樓 衣食行皆便 今日 傲寓 市區新樓 衣食行皆便 128 WATERLOO 坐落名校網區 勢吸家長客 今日 128 WATERLOO 坐落名校網區 勢吸家長客 最新專欄文章 更多 5新盤本月蓄勢登場 帝御‧金灣周日賣185伙 今日 5新盤本月蓄勢登場 帝御‧金灣周日賣185伙 128 WATERLOO 坐落名校網區 勢吸家長客 今日 128 WATERLOO 坐落名校網區 勢吸家長客 傲寓 市區新樓 衣食行皆便 今日 傲寓 市區新樓 衣食行皆便 帝御‧金灣 今日首推185伙 折實$291.2萬起 2020/08/01 帝御‧金灣 今日首推185伙 折實$291.2萬起 MALIBU快入伙 提供瑞士醫療級消毒服務交樓 2020/07/25 MALIBU快入伙 提供瑞士醫療級消毒服務交樓 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入