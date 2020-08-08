大圍站上蓋項目第1期 交通方便 基座將設大型商場

【部分8月有機會推售新盤】大圍一直以來都沒有大型購物商場，居民的衣食住行需要都依賴地舖或舊式商場，例如金禧商場，惟不乏食肆及日用品店選擇，附近的食肆逾60間。不過，待大圍站上蓋的商場落成後，大圍將會「

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