128 WATERLOO 坐落名校網區 勢吸家長客 置業家居 2020/08/08 分享： 【部分8月有機會推售新盤】128 WATERLOO坐落34名校網，適合有意為子女報讀名校的家庭居住，區內知名小學例如協恩中學附屬小學、陳瑞祺（喇沙）小學、聖羅撒學校及馬頭涌官立小學等等。項目屬傳統豪宅 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 5新盤本月蓄勢登場 帝御‧金灣周日賣185伙 今日 5新盤本月蓄勢登場 帝御‧金灣周日賣185伙 傲寓 市區新樓 衣食行皆便 今日 傲寓 市區新樓 衣食行皆便 大圍站上蓋項目第1期 交通方便 基座將設大型商場 今日 大圍站上蓋項目第1期 交通方便 基座將設大型商場 最新專欄文章 更多 5新盤本月蓄勢登場 帝御‧金灣周日賣185伙 今日 5新盤本月蓄勢登場 帝御‧金灣周日賣185伙 大圍站上蓋項目第1期 交通方便 基座將設大型商場 今日 大圍站上蓋項目第1期 交通方便 基座將設大型商場 傲寓 市區新樓 衣食行皆便 今日 傲寓 市區新樓 衣食行皆便 帝御‧金灣 今日首推185伙 折實$291.2萬起 2020/08/01 帝御‧金灣 今日首推185伙 折實$291.2萬起 MALIBU快入伙 提供瑞士醫療級消毒服務交樓 2020/07/25 MALIBU快入伙 提供瑞士醫療級消毒服務交樓 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入