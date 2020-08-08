128 WATERLOO 坐落名校網區 勢吸家長客

【部分8月有機會推售新盤】128 WATERLOO坐落34名校網，適合有意為子女報讀名校的家庭居住，區內知名小學例如協恩中學附屬小學、陳瑞祺（喇沙）小學、聖羅撒學校及馬頭涌官立小學等等。項目屬傳統豪宅

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