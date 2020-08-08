  • 29°C
香港時間 : 2020808日 (六) 04:29
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 何猷啟 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

5新盤本月蓄勢登場 帝御‧金灣周日賣185伙

置業家居 2020/08/08

分享：

疫情下，不少新盤銷情仍然暢旺，未有阻礙新盤推售步伐。本刊統計，8月有5個新盤有機會推售，共有1,669伙供應，屯門帝御‧金灣已成頭炮新盤，周日賣次輪185伙。

8月共有5個新盤有機會推出市場，共涉

...

欄名 : 新盤速遞

相關文章

傲寓 市區新樓 衣食行皆便
今日
傲寓 市區新樓 衣食行皆便
大圍站上蓋項目第1期 交通方便 基座將設大型商場
今日
大圍站上蓋項目第1期 交通方便 基座將設大型商場
128 WATERLOO 坐落名校網區 勢吸家長客
今日
128 WATERLOO 坐落名校網區 勢吸家長客

最新專欄文章 更多

128 WATERLOO 坐落名校網區 勢吸家長客
今日
128 WATERLOO 坐落名校網區 勢吸家長客
大圍站上蓋項目第1期 交通方便 基座將設大型商場
今日
大圍站上蓋項目第1期 交通方便 基座將設大型商場
傲寓 市區新樓 衣食行皆便
今日
傲寓 市區新樓 衣食行皆便
帝御‧金灣 今日首推185伙 折實$291.2萬起
2020/08/01
帝御‧金灣 今日首推185伙 折實$291.2萬起
MALIBU快入伙 提供瑞士醫療級消毒服務交樓
2020/07/25
MALIBU快入伙 提供瑞士醫療級消毒服務交樓

上一篇文章

私樓上車難 居屋／白居二成置業階梯

下一篇文章

傲寓 市區新樓 衣食行皆便
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

全民檢測增誘因 遏陰謀論免礙抗疫
全民檢測增誘因 遏陰謀論免礙抗疫
國情知聞 - 中國新規劃 提防去兩化
中國新規劃 提防去兩化