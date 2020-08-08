5新盤本月蓄勢登場 帝御‧金灣周日賣185伙

疫情下，不少新盤銷情仍然暢旺，未有阻礙新盤推售步伐。本刊統計，8月有5個新盤有機會推售，共有1,669伙供應，屯門帝御‧金灣已成頭炮新盤，周日賣次輪185伙。

8月共有5個新盤有機會推出市場，共涉

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