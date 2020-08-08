5新盤本月蓄勢登場 帝御‧金灣周日賣185伙 置業家居 2020/08/08 分享： 疫情下，不少新盤銷情仍然暢旺，未有阻礙新盤推售步伐。本刊統計，8月有5個新盤有機會推售，共有1,669伙供應，屯門帝御‧金灣已成頭炮新盤，周日賣次輪185伙。 8月共有5個新盤有機會推出市場，共涉 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 傲寓 市區新樓 衣食行皆便 今日 傲寓 市區新樓 衣食行皆便 大圍站上蓋項目第1期 交通方便 基座將設大型商場 今日 大圍站上蓋項目第1期 交通方便 基座將設大型商場 128 WATERLOO 坐落名校網區 勢吸家長客 今日 128 WATERLOO 坐落名校網區 勢吸家長客 最新專欄文章 更多 128 WATERLOO 坐落名校網區 勢吸家長客 今日 128 WATERLOO 坐落名校網區 勢吸家長客 大圍站上蓋項目第1期 交通方便 基座將設大型商場 今日 大圍站上蓋項目第1期 交通方便 基座將設大型商場 傲寓 市區新樓 衣食行皆便 今日 傲寓 市區新樓 衣食行皆便 帝御‧金灣 今日首推185伙 折實$291.2萬起 2020/08/01 帝御‧金灣 今日首推185伙 折實$291.2萬起 MALIBU快入伙 提供瑞士醫療級消毒服務交樓 2020/07/25 MALIBU快入伙 提供瑞士醫療級消毒服務交樓 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入