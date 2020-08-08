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御半山鄰近輕鐵受歡迎 逾百租盤 1房叫租$1萬起

置業家居 2020/08/08

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新地旗下位於屯門景秀里8號的御半山發展項目，合共有兩期，近月陸續入伙，現時第1期御半山錄得約20多宗租賃成交。市場上出現逾100個租盤，每月叫租由$1萬至$1.45萬，叫價呎租由$29.8至$35.3

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欄名 : 樓市熱話

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