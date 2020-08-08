御半山鄰近輕鐵受歡迎 逾百租盤 1房叫租$1萬起 置業家居 2020/08/08 分享： 新地旗下位於屯門景秀里8號的御半山發展項目，合共有兩期，近月陸續入伙，現時第1期御半山錄得約20多宗租賃成交。市場上出現逾100個租盤，每月叫租由$1萬至$1.45萬，叫價呎租由$29.8至$35.3 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 交樓瑕疵少 12項工種獲滿分【獲97分】 今日 交樓瑕疵少 12項工種獲滿分【獲97分】 Club Regency Grand 引入共享空間概念 今日 Club Regency Grand 引入共享空間概念 最新專欄文章 更多 Club Regency Grand 引入共享空間概念 今日 Club Regency Grand 引入共享空間概念 交樓瑕疵少 12項工種獲滿分【獲97分】 今日 交樓瑕疵少 12項工種獲滿分【獲97分】 上源 會所設施動靜皆宜 90伙餘貨現樓推售 今日 上源 會所設施動靜皆宜 90伙餘貨現樓推售 租金回軟 伺機吼大單位租盤 2020/08/01 租金回軟 伺機吼大單位租盤 居屋鬆綁貨 最平$468萬有交易 2020/08/01 居屋鬆綁貨 最平$468萬有交易 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入